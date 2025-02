Manchester City a choisi son prochain gardien

Une révolution est à prévoir à Manchester City l’été prochain. Les Cityzens vivent une saison très compliquée, eux qui viennent de prendre la porte en barrages de Ligue des Champions, s’inclinant sans gloire face au Real Madrid. En Premier League, les troupes de Pep Guardiola ont un peu redressé la barre après une première partie de saison catastrophique et se sont hissés jusqu’à la quatrième place, mais elles ont perdu lors de leurs gros rendez-vous face à Liverpool ce week-end notamment, ou contre Arsenal plus tôt en février.

La suite après cette publicité

Autant dire que ça va bouger cet été, et les grands travaux ont d’ailleurs déjà commencé cet hiver, avec les arrivées de Vitor Reis, Omar Marmoush, Nico Gonzalez et Abdukodir Khusanov, avec plus de 200 millions d’euros dépensés. D’autres gros chèques vont être signés cet été, avec des positions prioritaires qu’il faudra renforcer. Celle de gardien de but en fait partie.

Premiers contacts lancés

Du haut de ses 31 ans, Ederson a effectivement rendu des copies assez médiocres cette saison. Ce qui a même poussé Pep Guardiola à miser sur sa doublure Stefan Ortega à plusieurs reprises depuis le début de cet exercice 2024/2025. Et selon nos informations, Manchester City a déjà une priorité pour son nouveau gardien : Diogo Costa, le portier du FC Porto. Il est le premier choix de la direction du champion d’Angleterre en titre, et des premiers contacts ont déjà été établis pour que le gardien de 25 ans débarque à l’Etihad Stadium cet été.

La suite après cette publicité

International portugais (32 sélections) et auteur d’un superbe Euro avec l’écurie lusitanienne l’été dernier, indiscutable dans les cages du FC Porto depuis plusieurs saisons déjà, Diogo Costa avait déjà été sondé par plusieurs gros clubs anglais et européens ces dernières saisons. Et tout indique que son départ pour l’Angleterre se produira cet été…