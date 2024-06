Un jeune talent annonce son départ du Real Madrid

Le Real Madrid risque encore d’accroître sa domination sur le football européen l’an prochain. Déjà vainqueur de la Liga et d’une quinzième Ligue des Champions lors de la saison qui vient de s’écouler, le club madrilène va compter Endrick et Kylian Mbappé dans ses rangs lors de la prochaine cuvée. Deux renforts de poids qui vont apporter encore plus de qualités à l’attaque XXL des Merengues. Dans le sens des départs, la Maison Blanche a pourtant perdu ce dimanche l’un de ses talents de la Castilla. En effet, Iker Bravo, âgé de 19 ans et auteur de 20 buts avec la formation entraînée par Alvaro Arbeloa, a annoncé son départ du Real ce dimanche sur ses réseaux sociaux :

«Le moment est venu de se dire adieu. Ce furent deux années d’apprentissage, de compréhension de la vie avec les exigences d’un professionnel du Real Madrid et, par conséquent, de croissance personnelle et de maturation. MERCI à tous mes coéquipiers qui ont facilité mon séjour à Valdebebas depuis la minute zéro ; aux joueurs, physios et médecins pour les moments inoubliables que nous avons vécus ; aux femmes de ménage pour avoir toujours réussi à me donner le sourire à mon arrivée à la Ciudad Deportiva et, en général, à tout le personnel de Valdebebas. Un MERCI tout particulier à mon cher Alvaro Arbelo et au staff, vous avez non seulement fait de moi un meilleur footballeur dans tous les aspects, mais surtout une meilleure personne. Je retiens de vous la meilleure leçon de vie. MERCI aux fans pour leurs mots d’amour depuis mon arrivée au Real Madrid et aux médias pour leur générosité, leur compréhension et leur soutien à un moment crucial de ma vie. Que ce rêve qui nous a unis reste dans le temps, peu importe ce que nous vivons… MERCI au Real Madrid.»