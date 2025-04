Kylian Mbappé a bluffé une journaliste en interview

Dimanche, La Sexta va diffuser la première interview de Kylian Mbappé (26 ans) pour un média espagnol depuis son arrivée au Real Madrid. Le Français a choisi de répondre à la journaliste Ana Pastor. Cette dernière garde visiblement un merveilleux souvenir de sa rencontre avec l’ancien joueur du PSG comme elle l’a confié à Marca. « C’est l’un des gars les plus intelligents que j’ai interviewés ces dernières années. Et pas seulement parmi les footballeurs, je parle en général. Il ne recule devant aucune question ; il prend position et argumente. Il a sa propre opinion et n’hésite pas à la partager. Il est très mature pour un jeune homme de 25 ans (il en a 26, ndlr). Il n’esquive aucune question, il s’implique et le fait avec des arguments.»

La journaliste poursuit : « il baisse un peu le ton, disant que le français et l’espagnol sont similaires… mais passer une heure entière à parler de toutes sortes de sujets dans une autre langue n’est pas si facile. Je n’avais aucun préjugé contre lui, mais j’avoue qu’il m’a agréablement surprise. Il est charmant et a un grand sens de l’humour. (…) Il veut juste être vu comme une personne normale.» Elle a ensuite évoqué le rôle de Fayza Lamari, la mère du footballeur. « Une figure clé dans sa vie, très critiquée lors du processus de signature, mais aussi très présente dans les décisions importantes», a avoué la journaliste qui a interviewé le joueur au Santiago-Bernabéu. Un entretien qui permettra de découvrir un visage «plus humain» du joueur.