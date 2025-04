Real Madrid - Real Sociedad : ça a chauffé pendant les prolongations

Le Real Madrid a dû aller au bout de la nuit pour aller chercher sa qualification en finale de la Coupe du Roi. Au terme d’un match ultra spectaculaire contre la Real Sociedad (4-4), ce sont bien les joueurs de Carlo Ancelotti qui se sont imposés après leur victoire au match aller. Une rencontre au cours de laquelle Jon Ander Olasagasti a commis un tacle particulièrement violent sur Vinicius, déclenchant une altercation entre les deux équipes. Alors que les Madrilènes réclamaient une expulsion, l’arbitre Arberola Rojas a jugé que l’action ne méritait pas un carton rouge, attisant encore davantage la colère des joueurs de la Casa Blanca.

Dans la confusion, une dispute a éclaté entre Luka Modric et Takefusa Kubo, son ancien coéquipier au Real Madrid. Les tensions se sont multipliées, obligeant les arbitres et les membres du staff à intervenir pour calmer les esprits et éviter que la situation ne dégénère davantage. Un match tendu, qui aura délivré un beau spectacle durant près de 120 minutes.