Ligue 1 : DAZN souhaiterait casser son contrat à la fin de la saison !

C’est une histoire qui a commencé à reculons, et qui pourrait se finir dans le mur. L’été dernier, après d’interminables recherches de diffuseurs, la LFP avait fait le choix de miser sur le tandem DAZN - bein Sports. La plateforme britannique, désireuse de s’implanter sur le marché français, avait alors récupéré les droits de 8 matchs sur 9 pour chaque journée de Ligue 1, au prix de 400 millions d’euros par saison (beIN avait récupéré le dernier match pour 100 M€, soit 80 M€ de droit + 20 de sponsoring).

Si DAZN s’était fixé l’objectif d’atteindre 1,5 million d’abonnés fin 2025, cette ambition s’apparente aujourd’hui à une chimère. La plateforme britannique ne totaliserait que 600 000 abonnés à date, et sa relation avec la Ligue s’est nettement refroidie au cours des derniers mois. En janvier, DAZN avait même retardé le paiement de son échéance, reprochant à la LFP son absence de mesures contre le piratage, son manque de transparence sur le contexte du marché français, notamment sur le potentiel d’abonnés à la Ligue 1, ou encore le manque d’ouverture des clubs pour créer du contenu exclusif.

DAZN pourrait plier bagage après les barrages

Si elle a fini par payer son écot, rien n’indique pour autant qu’elle s’acquittera de la prochaine. Le diffuseur réclame toujours la somme faramineuse de 573 M€ de dédommagement à la LFP. Une médiation est d’ailleurs menée sous la surveillance de la justice, mais celle-ci n’avance pas. L’incertitude est donc très grande, au point que RMC avance ce mercredi l’idée de voir le contrat être rompu d’ici à la fin de la saison. Face à l’absence de réponses de la LFP sur ses interrogations, DAZN songe désormais à plier bagage, explique RMC.

Et le diffuseur ne souhaiterait même pas attendre sa clause de sortie au bout de deux saisons, activable en décembre prochain. Son objectif serait d’arrêter de diffuser la Ligue 1 «au plus vite», c’est-à-dire après les barrages prévus fin mai, et la chaîne aurait déjà signifié ses intentions à la LFP (RMC croit aussi savoir que DAZN réfléchirait à faire sauter sa clause de sortie, à condition d’obtenir une contrepartie). Faut-il y voir une stratégie pour renégocier les contours du contrat ? Difficile de s’avancer avec trop de conviction, mais ce qui est certain, c’est que la tension est palpable entre les deux parties.