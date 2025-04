Real Madrid : Carlo Ancelotti a menacé Vinicius de le remplacer

Le Real Madrid est revenu de loin. Menés 1-3 par la Real Sociedad à dix minutes du terme en demi-finale de la Coupe du Roi, les Merengues sont parvenus à arracher leur qualification. S’ils ont encaissé un nouveau but dans les arrêts de jeu, envoyant les deux équipes en prolongations, les joueurs de Carlo Ancelotti sont de nouveau parvenus à faire pencher la balance en leur faveur, marquant de nouveau à cinq minutes des tirs au but. Dans une ambiance forcément tendue, le coach de la Maison Blanche a dû recadrer l’une de ses stars : Vinicius.

En début de deuxième période, on pouvait voir l’Italien et son fils, Davide, s’énerver face à l’attitude du Brésilien dans son implication défensive. Ils le lui ont fait savoir au cours d’une discussion qui n’a pas échappé aux caméras, et sont même allés plus loin qu’une simple réprimande. Présent en conférence de presse à l’issue de la rencontre, Carlo Ancelotti a révélé qu’il avait menacé son joueur de le remplacer s’il ne mettait pas plus de cœur à l’ouvrage lorsque son équipe n’avait pas le ballon. Il a même expliqué que cette discussion avait eu un effet bénéfique sur l’attaquant de 24 ans : « et après cette conversation, Vini a accéléré le rythme et a déployé toute sa puissance, jouant un rôle clé dans la prolongation. Il a délivré deux passes décisives. » Souvent accusé de ne pas assez bousculer ses éléments phares, Don Carlo a prouvé qu’il n’avait aucun soucis à le faire.