Le Havre - PSG : les compositions officielles

Ça y est, la Ligue 1 est enfin de retour. Et pour démarrer cette saison 2024-2025 c’est le champion en titre qui ouvre le bal, le PSG se déplace au Stade Océane pour affronter Le Havre ce vendredi à 20h45 (suivez la rencontre en direct sur FM). Un nouveau projet démarre au PSG après le départ de Mbappé pour le Real Madrid. Numériquement le Français va être remplacé par Barcola et le PSG a fait quelques ajouts durant ce mercato. João Neves est arrivé au milieu, Willian Pacho en défense et Matvey Safonov dans la rotation chez les gardiens. Évidemment favori pour le titre, le PSG et Luis Enrique sont attendus. De son côté, le HAC a obtenu son maintien et se dirige vers une nouvelle course pour éviter la relégation en Ligue 2. Avec un budget très limité, les Havrais sont désormais sous les ordres de Didier Digard et on fait venir Ruben Londja, Yanis Zouaoui et Ismaïl Bouneb.

Pour le premier onze de la saison, Luis Enrique intègre les deux dernières recrues. Pacho est titulaire avec Beraldo derrière. Neves est sur le banc, c’est un trio composé de Vitinha, Zaïre-Emery et Lee qui sera au milieu. Et pour le trio offensif, Asensio et Mbaye sur les côtés pour alimenter Ramos. Digard, lui, fait démarrer son équipe en 4-4-2 avec Desmas dans les buts, Operi, Youte Kinkoue, Lloris et Nego dans les quatre de derrière. Ndiaye, Kuzyaev, Touré et Kechta au milieu et Casimir associé à Joujou devant.

Les compositions d’équipes :

Le Havre : Desmas – Operi, Youte Kinkoue, Lloris, Nego – Ndiaye, Kuzyaev, Touré, Kechta - Casimir, Joujou.

PSG : Donnarumma - Hakimi (cap.), Beraldo, Pacho, Zague - Lee, Vitinha, Zaïre-Emery - Mbaye, Ramos, Asensio.

