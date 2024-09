Qualifications Euro Espoirs : les Bleuets se rattrapent contre la Bosnie-Herzégovine

Rattraper les points perdus face à la Slovénie. C’est la mission qui attendait l’équipe de France Espoirs dans ce nouveau match de qualifications pour l’Euro 2025 face à la Bosnie-Herzégovine. Ce premier match dirigé par Gérald Baticle a déçu, quelques semaines après avoir pris la suite de Thierry Henry. Le sélectionneur changeait donc ses plans pour remettre son équipe dans la course à la qualification, elle qui occupait la 3e place de son groupe au coup d’envoi (avec un match en moins), un point derrière l’Autriche, et six sur la Slovénie. Exit toute la ligne d’attaque (Bakwa, Tel et Doué) pour laisser la place à Odobert, Ekitike et Akliouche, aligné un cran plus haut pour faire entrer Lepenant dans l’entrejeu.

La suite après cette publicité

C’est d’ailleurs le néo-Nantais qui servait le Monégasque lors de la première occasion tricolore (3e), avant une tête hors cadre de Lukebba sur corner (8e). À défaut de marquer rapidement, les Bleuets prenaient le match par le bon bout face à une équipe déjà éliminée de la course à la qualification. Bien en place et plutôt inspirés, ils occupaient la moitié de terrain adverse et multipliaient des actions inabouties. Malgré la bonne performance d’Ekitike devant (11e, 20e, 31e) pour sa première avec les Espoirs, il en fallait plus pour réellement mettre à mal la défense adverse. L’ancien Parisien persévérait et finissait par obtenir un pénalty après avoir été déséquilibré dans la surface par Celik (32e).

À lire

France U21 - Bosnie-Herzégovine U21 : les compositions officielles

La première convaincante d’Ekitike avec les Espoirs

Le joueur de Francfort tentait de se faire justice lui-même seulement Damjanovic plongeait du bon côté et détournait son tir un peu écrasé (33e). Une contrariété vite oubliée puisque dans la foulée, Akliouche, après avoir joliment éliminé Marcetic, ouvrait le score d’une frappe du gauche déviée par Kovac puis Muharemovic (1-0, 35e). Le milieu offensif récompensait les siens peu avant la fin d’un premier acte maîtrisé. Jamais inquiétés, les Bleuets revenaient sur la pelouse avec une petite frayeur défensive, finalement sans conséquence (50e) mais on sentait tout de même une équipe moins concentrée à la tâche. Moment alors choisi par Hugo Ekitike pour se mettre une nouvelle fois en évidence.

La suite après cette publicité

Il obtenait un second pénalty dans cette rencontre suite à un bon une-deux avec Odobert dans l’axe de la surface de réparation. C’est aussi lui qui décidait de retenter sa chance pour cette fois choisir une option plus forcée et tromper Damjanovic, parti du bon côté (2-0, 57e). À l’abri, les Français desserraient une nouvelle fois l’étau et obligeaient Restes à deux parades face à Bristric et Kovac (63e). Ce temps faible ne durait pas même si les Bleueuts terminaient tout de même cette rencontre à un rythme plus piano. Second homme du match après Ekitike, Akliouche s’offrait une belle frappe détournée par Damjanovic (72e). Les Espoirs reprennent la 2e place de ce groupe H, mais il faudra deux nouvelles victoires dans un mois contre Chypre et l’Autriche pour espérer terminer en tête, ou à défaut intégrer les trois meilleurs 2es, pour éviter le barrage et rejoindre l’Euro.