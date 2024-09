Qualifs Euro Espoirs : la France tenue en échec par la Slovénie pour la première de Gérald Baticle

Les Bleues de retour aux affaires ! Au sortir d’une parenthèse olympique auréolée d’une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, l’équipe de France espoirs renfilait le bleu de chauffe, ce vendredi, au stade Raymond-Kopa d’Angers. Cap désormais sur les éliminatoires de l’Euro 2025 pour la bande à Gérald Baticle, fraîchement intronisé sur le banc tricolore en lieu et place de Thierry Henry. Pour cette première opposition face à la Slovénie, leader du groupe avec trois unités d’avance sur la France (mais un match en plus), l’ancien coach d’Angers misait sur un 4-3-3 avec Tel en pointe, soutenu par Doué et Bakwa. À ce titre, l’ailier strasbourgeois allumait la première mèche côté français. Répondant de facto à Cipot, qui forçait à la parade Restes d’entrée de jeu (1e), le natif de Créteil voyait sa tentative de loin être repoussée par Turk, vigilant sur sa ligne (5e).

Après cette entame de match explosive, les Bleuets élevaient rapidement le curseur. Dépositaire du jeu aux côtés de Millot, Akliouche s’essayait à son tour aux 25 mètres sans accrocher le cadre slovène (9e). Grandement sollicité sur son aile depuis le coup d’envoi, Doué se montrait entreprenant. Parvenant à éliminer son adversaire direct aux abords de la surface, le néo-Parisien déclenchait une lourde frappe détournée par Turk dans les pieds de Tel. Surpris, le Bavarois échouait à bout portant et grillait ainsi une belle cartouche (20e). Mise sous pression par une équipe française joueuse et dominatrice, du moins sur le plan de la possession, la Slovénie laissait passer l’orage avant d’exploiter les largesses défensives tricolores. Si Lukeba intervenait en patron pour bloquer une tentative slovène (26e), imité par Restes, auteur d’une belle claquette sur un corner adverse (27e), les deux joueurs ne faisaient que retarder l’échéance.

Doué sauve la mise aux Bleuets, les Slovènes peuvent remercier Turk !

Sur une relance axiale hasardeuse de Merlin, Cipot récupérait le ballon et trompait Restes, loin d’être exempt de tout reproche, pour permettre aux Slovènes de basculer en tête (0-1, 38e). Sanctionnée pour son manque d’efficacité à l’image des tentatives infructueuses de Merlin et Bakwa (30e, 33e) et sa suffisance sur les relances, la France était menée au repos. Dans l’obligation de réagir, les Bleuets réalisaient le siège du but slovène dès l’entame du second acte. À l’affût sur un ballon mal renvoyé par la défense adverse, Doué s’essayait à la reprise, mais voyait Turk se dresser sur sa route (53e). Ce n’était que partie remise pour l’ancien Rennais. Prenant ses responsabilités, le Tricolore scotchait le portier du Ruch Chorzow au moyen d’une frappe puissante pour égaliser (1-1, 55e). Remis sur les bons rails, les Bleuets maintenaient la pression dans le camp slovène. Avec du champ devant lui, Akliouche lâchait un tir qui s’envolait dans les travées de Raymond-Kopa (58e).

Derrière, le jeu s’emballait en faveur des Tricolores. Profitant de la nette baisse de régime des Slovènes, la France accentuait son emprise territoriale et multipliaient les occasions. Or, ni Akliouche, ni Merlin ne réussissaient à battre Turk, impérial pour préserver ses cages (65e). Désireux de se racheter une conduite après sa bévue lors du premier acte, le Marseillais se projetait davantage vers l’attaque. Virevoltant et efficace dans ses dribbles, l’ancien Nantais faisait parler la poudre, or sa frappe croisée frôlait le cadre de Turk (79e). Au bord de la rupture, la Slovénie jetait ses ultimes ressources dans la bataille et obligeait Restes à réaliser un arrêt déterminant (90e+1). Malgré les entrées encourageantes de Rutter et Odobert, l’équipe de France espoirs se heurtait à l’os slovène incarné par Turk, magistral sur sa ligne, et se contentait d’un match nul en terres angevines (1-1). Devancée par l’Autriche, tombeuse dans le même temps de la Bosnie-Herzégovine, la sélection tricolore campe au troisième rang de sa poule.