Colombie - Uruguay : les compositions probables

La suite après cette publicité

Dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, la Colombie et l'Uruguay s'affrontent ce soir (21h30, à suivre en direct sur notre site). Les Cafeteros devraient se présenter en 4-3-3 avec Ospina dans les buts. Une défense composée par Orejuela, Mina, Murillo et Mojica. Au milieu, on devrait retrouver Barrios, Uribe et Cuadrado. En attaque, James Rodriguez devrait être présent aux côtés de Muriel et Zapata.

Pour la Celeste, Óscar Washington Tabárez devrait proposer son traditionnel 4-4-2 avec Campaña au poste de gardien. Une défense à quatre avec Cáceres, Giménez, Godín et Viña. Un double pivot au milieu composé par Bentancur et Torreira. Nández et De la Cruz animeront les ailes. Enfin en attaque, c'est le célèbre duo Cavani-Suarez qui prendra place.