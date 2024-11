La déclaration forte de Thierry Henry sur France 98 et les JO

L’été dernier, Thierry Henry a mené l’équipe de France U23 à la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une fierté pour l’ancien sélectionneur des Espoirs, sacré vice-champion olympique. D’ailleurs, il a expliqué, lors d’un entretien accordé à GQ, que son aventure aux JO dépassait même ce qu’il avait vécu lors de la Coupe du monde 98 en France.

«À titre personnel, les JO dépassent tout pour la simple raison que mes enfants étaient présents dans les tribunes. Ils avaient beau avoir vu des vidéos et des images de 1998 et de 2000, je n’avais pas pu partager de telles émotions avec eux et avec mon pays. Après le coup de sifflet final contre l’Espagne, le compétiteur que je suis était dégoûté de ne pas ramener l’or à la Team France, mais en voyant mes enfants heureux dans les tribunes, j’ai réalisé que c’était beau ce qu’on avait fait. Pendant ma carrière de joueur, je n’avais jamais réussi à relativiser comme ça. Je suis allé sur la pelouse pour rassembler l’équipe et leur dire : "n’ayez pas honte, ne soyez pas déçus, vous avez tout mon respect".»