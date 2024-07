Federico Chiesa et la Juventus partent au bras de fer

Dans le football ça va en général très vite. Star de la Juventus et de l’Italie il y a trois ans quand il gagnait l’Euro 2020 à l’été 2021, Federico Chiesa (26 ans) semblait au sommet. Malheureusement pour lui, une rupture des ligaments croisés en janvier 2022 a mis un frein à sa carrière. Absent jusqu’en octobre 2022, il est devenu par la suite plus fragile avec 12 blessures depuis son retour pour 120 jours d’absences (27 matches). Si sa dernière saison avec la Vecchia Signora reste honorable (10 buts et 3 offrandes en 37 rencontres), Federico Chiesa court toujours après son meilleur niveau.

Arrivant à un an de la fin de son contrat, Federico Chiesa a d’ailleurs été défini comme partant par la Juventus. En effet, le club du Piémont entend récupérer un joli chèque en le vendant et a estimé son prix à 60 millions d’euros dans un premier temps. Suivi de loin par Liverpool, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, il n’est toujours pas parti. Interrogé à ce sujet, Thiago Motta a récemment balayé en touche ce dossier : «pour le moment, Federico fait partie de la Juventus, ensuite nous verrons ce qui se passera.»

Federico Chiesa a déjà refusé deux clubs

Si la Juventus va devoir revoir ses exigences à la baisse, les propositions qui sont arrivées pour le moment ne sont pas jugées satisfaisantes par Federico Chiesa. Comme le souligne Tuttosport, la formation saoudienne d’Al-Ahli a tenté sa chance pour compenser le départ d’Allan Saint-Maximin du côté de Fenerbahçe. Malgré une proposition salariale qui pourrait avoisiner les 15 à 20 millions d’euros, Federico Chiesa ne veut pas écouter d’offre exotique.

D’ailleurs, la formation turque de Besiktas, qui a déjà recruté Ciro Immobile, s’est également positionnée et a noué des contacts, mais cela n’a pas fait bouger Federico Chiesa. L’ancien de la Fiorentina n’a même pas pris en considération l’appel téléphonique des dirigeants de Besiktas. Federico Chiesa souhaite à tout prix jouer la Ligue des Champions la saison prochaine que ce soit avec la Juventus ou un autre club. C’est d’ailleurs pour cela qui temporise et semble ouvert à collaborer avec Thiago Motta. De son côté, la Juventus trépigne d’impatience et souhaite toujours réaliser une grosse vente avec Federico Chisea.