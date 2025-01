Didier Deschamps a scotché TF1 et Brigitte Macron

La nouvelle fait la une de la presse française depuis hier soir. Didier Deschamps a choisi de quitter l’équipe de France à la fin de son contrat, qui s’achève en 2026. Depuis, TF1 a diffusé l’interview du sélectionneur dans laquelle ce dernier a confirmé son prochain départ. Sauf qu’à la base, DD était venu parler de l’opération Pièces jaunes aux côtés de Brigitte Macron et personne à TF1 ne s’attendait à décrocher un tel scoop. « Il n’est pas venu pour faire une annonce. Mais on lui a posé la question sur son futur et il y a répondu. C’est aussi simple que ça », a indique une personne présente sur le plateau au Parisien. Également interrogée, la présentatrice du JT de 13h, Marie-Sophie Lacarrau, a confirmé cette version.

La suite après cette publicité

« Je savais que j’allais l’interroger sur sa volonté, ou non, de continuer avec l’équipe de France, mais son annonce n’était pas préparée ni anticipée. Nous avons cherché la bonne transition pour le lancer et on l’a trouvée en évoquant la fin du mandat du président de la République et le sien ! Je crois que ça l’a détendu. » Le quotidien ajoute d’ailleurs que Deschamps a surpris toute la régie de TF1 en faisant son annonce. Et Brigitte Macron aussi. « C’est quoi ce scoop Didier ? », a demandé en substance la première dame au sélectionneur une fois l’interview terminée.