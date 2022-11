Tunisie - France : la réaction à chaud de Wahbi Khazri

La suite après cette publicité

Ce mercredi, la Tunisie a réussi une belle prestation face à l'équipe de France en s'imposant lors de la dernière journée de ce groupe D de la Coupe du monde. C'est le Montpelliérain Wahbi Khazri qui a inscrit l'unique but du match. Au micro de BeIN Sports, il a évoqué les nombreuses critiques à son sujet et sa frustration de l'élimination.

«On est déçu, car on aurait aimé se qualifier. Cette victoire fait du bien, on a montré du caractère et un beau visage. On a des regrets sur les deux premiers matches, car on était capable de beaucoup mieux offensivement. Mais je veux saluer l'état d'esprit du groupe. On est déçu du résultat sur l'autre match, car on avait fait le travail. Moi, je suis content de mon match, car les gens ont la mémoire courte. Je suis beaucoup critiqué par certaines personnes qui oublient ce que j'ai pu faire dans le passé. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un top joueur comme ceux en face aujourd'hui, mais j'aime le ballon et rendre les gens heureux. Je me donne à fond, je ne fais pas tout bien, mais je suis fier de ce que j'ai fait. On a battu une très belle équipe et j'espère qu'ils iront au bout, car c'est une super équipe.»