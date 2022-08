UEFA : trois issues dans le procès contre les acteurs de la Super League

Les présidents du Real Madrid, de la Juventus et du FC Barcelone se battent toujours pour la mise en place de la Super League. En bataille juridique contre l'UEFA devant la CJUE (Cour Juridique de l'Union Européenne), les trois acteurs souhaitent mettre en lumière l'« abus de position dominante » de la part de l'instance européenne du football. Le 15 décembre, l'avocat général de la CJUE va rendre son « opinion » sur ce dossier et quinze jurés auront quatre mois pour rendre leur verdict définitif dans cette affaire.

Trois issues sont possibles à la fin de ce procès selon L'Équipe : la victoire de l'UEFA, qui amènera des sanctions sur les trois clubs concernés (exclusion des coupes européennes) et annihilera leur tentative d'émancipation, la victoire des trois clubs qui bouleversera le football européen, et la dernière avec un compromis de l'UEFA qui ne pourra plus dominer seul le foot européen.