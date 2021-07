JT Foot Mercato : l'AC Milan envoie du lourd pour redevenir un grand d'Europe

La suite après cette publicité

C'est le grand retour de l'AC Milan sur le devant de la scène. Après des années de galère, le club lombard a réussi à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions et a même un temps lutté pour le titre en Serie A la saison dernière face à l'Inter. Après la joie de retrouver la C1, les Milanais se sont jetés avec ambition sur le mercato. Et comme vous allez le voir, il y a de bonnes idées et de beaux noms sur la short-list de la formation italienne.

Stefano Pioli a notamment demandé à ce que son club recrute définitivement Brahim Diaz, prêté la saison dernière par le Real Madrid. A cela, le technicien italien aimerait ajouter des joueurs comme Dusan Tadic, Hakim Ziyech ou Isco. Des revanchards en même de temps de jeu pour certains. Une jolie brochette pour compléter les arrivées déjà sûres de Fikayo Tomori et Mike Maignan en début de mercato.