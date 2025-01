LdC : la colère de Lamine Yamal

Hier soir, le FC Barcelone n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul face à l’Atalanta Bergame lors de la dernière journée de la phase de championnat de l’UEFA Champions League (2-2). Un résultat qui ne change pas la donne pour les Blaugranas, qui sont qualifiés pour les 1/8es de finale mais qui finissent en deuxième position au classement malgré la défaite de Liverpool. Pourtant, hier soir, un joueur était en colère. En effet, Lamine Yamal (17 ans) a été très contrarié après son remplacement.

Mais il s’est expliqué avec Hansi Flick comme il l’a avoué après le coup de sifflet final. «Nous voulons tous jouer. Il m’a dit que j’avais fait un grand match et que maintenant il fallait penser à la Liga.» Son coéquipier, Raphinha, a été invité à s’exprimer sur la colère de l’Espagnol. «Je la comprends très bien. Au final, c’est un joueur spectaculaire et il veut toujours être sur le terrain. Je me suis également mis en colère à plusieurs reprises et c’est compréhensible. Je comprends sa colère car il n’a pas terminé le match, mais il a vraiment bien joué. Il a marqué un but, ce qui était assez important, et j’ai essayé de beaucoup l’aider. Je suis content de la façon dont il joue.» Fin du débat.