CAN 2023 : Sadio Mané dévoile l’objectif du Sénégal

Alors que le Sénégal entre en lice à 15h contre la Gambie dans la Coupe d’Afrique des Nations 2023, la pression sera grande pour les Lions de la Téranga qui tenteront de conserver leur titre. Interrogé par Canal + avant la compétition, la star de la sélection Sadio Mané a livré ses ambitions. Et bien entendu, l’ailier d’Al-Nassr veut conserver son titre.

«La CAN est pleine de surprise, on a failli être éliminé au premier tour (CAN 2021). Il faut être prêt sinon on peut dire "ciao" dès le premier tour. On a été finaliste en 2019 et on a gagné en 2022, vous savez comment seront les attentes. Ce qui est sûr, on ne va pas se voiler la face. L’objectif c’est de conserver le titre» a-t-il lâché. À noter qu’outre la Gambie, le Sénégal devra croiser le fer avec le Cameroun et la Guinée en poules.