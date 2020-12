PSG : Nasser Al-Khelaifi veut poursuivre Didier Quillot en justice

L'annonce a mis fin au feuilleton. Après des semaines de tractations, Mediapro et la LFP ont rompu leur accord pour l'attribution des droits TV, ce qui va provoquer l'arrêt de la chaîne Téléfoot. Les clubs français, dans le flou et en difficultés financières à cause des retards de paiement du groupe sino-espagnol, peuvent donc souffler et savoir à quoi s'attendre.

Mais ce n'est pas une raison pour arrêter de penser à Mediapro, du moins, c'est ce que semble penser Nasser Al-Khelaifi. Selon Le Parisien, le président du Paris St-Germain aurait demandé, lors d'un conseil d'administration de la LFP, la poursuite en justice des anciens dirigeants de la Ligue pour leur implication dans l'attribution des droits TV de la L1 et L2 pour la période 2020-2024. Avec particulièrement Didier Quillot (ex-directeur général exécutif) dans le viseur. Une demande qui n'aurait même pas été étudiée par le conseil.