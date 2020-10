LdC : le triste bilan des clubs français

Le Paris Saint-Germain n'a clairement pas séduit face à Istanbul Basaksehir, mais il a le mérite de l'avoir emporté. Cette victoire est la seule d'un club français depuis le début de cette Ligue des Champions. Après son nul inaugural contre Krasnodar, Rennes a en effet chuté à Séville, tandis que l'OM avait coulé mardi face à Manchester City, après avoir démarré par une défaite face à l'Olympiakos.

Il s'agit du troisième plus mauvais bilan français après 2 journées de Ligue des Champions, après 2012-2013 (1 victoire en 6 matches) et 2008-2009, pire année avec aucune victoire après deux journées. Cette saison-là, ce sont Bordeaux, Lyon et Marseille qui figuraient dans la compétition.