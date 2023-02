Ligue 1 : Monaco écrase sans difficulté le PSG

Paris s’enfonce un peu plus dans la crise. A trois jours de la réception du Bayern Munich en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain avait un déplacement périlleux à Monaco pour affronter les Monégasques de Philippe Clément, au Stade Louis II, samedi après-midi, dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui a très mal débuté pour les Parisiens avec l’ouverture du score de Aleksandr Golovin (4e, 1-0), qui a permis à Monaco de prendre les devants rapidement et de poser les fondations d’un succès à venir (1-3). Grâce à un super numéro de soliste de Youssouf Fofana sur le côté droit, qui a éliminé Carlos Soler et El Chadaille Bitshiabu, avant de servir Wissam Ben Yedder qui a vu sa frappe contrée par Danilo.

L’international russe rôdait près du point de penalty pour récupérer la balle morte et ainsi tromper le portier italien Gianluigi Donnarumma. Quelques minutes plus tard, et alors que Ruben Aguilar et Krépin Diatta se sont procurés une double occasion (14e), c’est le capitaine monégasque, Ben Yedder qui a doublé la mise pour l’ASM (18e, 2-0), profitant d’une terrible perte de balle du jeune Bitshiabu aux alentours de la surface parisienne, qui a offert un face-à-face facile pour l’attaquant de Monaco. A l’approche de la pause, c’est le Titi parisien, Warren Zaïre-Emery qui a réduit le score en reprenant parfaitement le centre de Juan Bernat (39e, 2-1). Mais les joueurs de Clément ont su se rassurer grâce à Ben Yedder, auteur d’un doublé (45e+2, 3-1). Une première période indigeste des Parisiens qui a attiré la colère de Luis Campos.

Aucune réaction des Parisiens

Le second acte a été moins mouvementé entre les deux équipes. Paris tentait tout pour remonter, Monaco essayait de maintenir le score. A plusieurs reprises, les Monégasques ont bien failli inscrire le but du break mais c’était sans compter sur un Donnarumma rassurant, auteur d’une parade exceptionnelle sur sa ligne face au tir de volée de Ben Yedder (61e), sept au total sur la rencontre. Malgré la soufflante de Campos dans le vestiaire et plusieurs changements opérés, le PSG n’a pas semblé réellement rebondir au cours de la deuxième mi-temps. Les joueurs de Christophe Galtier ont peiné à hausser le ton, ne tentant qu’une frappe (non cadrée) après la reprise.

Au classement, le PSG reste leader du championnat mais laisse un précieuse chance à l’OM et à Lens de remonter en cas de succès ce week-end. Monaco prend trois points et grimpe provisoirement à la deuxième place. Le weekend prochain, le club de la Capitale recevra le LOSC, tandis que l’équipe du Rocher ira en Bretagne pour défier le Stade brestois, lors de la 24ème journée de Ligue 1.