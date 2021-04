PSG - ASSE : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après la contre-performance de Lille vendredi (1-1) face à Montpellier, le Paris Saint-Germain a l'opportunité de réduire l'écart qui sépare les deux équipes en ce début d'après-midi de dimanche (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 13h). Un match face à l'ASSE au Parc des Princes après une nouvelle soirée européenne réussie, sur la pelouse d'un Parc des Princes où les Parisiens ont cependant du mal les week-ends.

Effectivement, les troupes de Mauricio Pochettino ont perdu leurs trois derniers matchs à la maison en championnat, face à Lille, Monaco et Nantes. De quoi laisser filer de précieux points dans la course au titre. En face, les Verts sont sur une dynamique plutôt positive, loin de leurs terres notamment, et ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs de Ligue 1. La première confrontation s'était conclue sur un match nul 1-1 en janvier.

Toujours des absents

Le tacticien parisien doit encore composer sans de nombreux joueurs importants, comme Gueye, Paredes ou Neymar, suspendus, ainsi que les blessés Diallo, Navas ou Marquinhos, entre autres. Rico défendra les cages, avec un quatuor Bakker-Kimpembe-Kehrer-Dagba pour protéger l'Espagnol. Au milieu, un duo Herrera-Danilo. Mbappé, Di Maria et Sarabia composeront la ligne de trois derrière Kean, référence offensive parisienne aujourd'hui.

De son côté, Claude Puel va encore aligner la sensation Etienne Green dans les buts. Le duo Cissé et Moukoudi sera choisi pour la charnière centrale verte, avec Gabriel Silva et Debuchy sur les flancs. Dans l'entrejeu, Gourna et Youssouf, épaulés par Camara et Aouchiche. Devant, Kahzri et Bouanga tenteront de mettre à mal cette défense parisienne bien remaniée.

