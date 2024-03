Bundesliga : le Borussia Dortmund remporte le Klassiker contre le Bayern Munich

C’est une affiche mythique du football allemand. Le Borussia Dortmund se déplaçait ce samedi après-midi en Bavière pour y affronter le Bayern Munich, sur la pelouse de l’Allianz Arena, lors de la 27ème journée de Bundesliga. Même si les Bavarois ne sont plus dans la course pour la première place (13 points de retard sur le Bayer Leverkusen), la victoire était primordiale pour eux afin de sécuriser leur deuxième place au classement. Son dauphin, Stuttgart, était seulement à 4 points de la deuxième place avant le coup d’envoi. Ce 135ème Klassiker était aussi important pour Dortmund. En cas de victoire, le BVB reprenait la quatrième place du championnat allemand, synonyme de qualification en Ligue des Champions. À domicile, le Bayern s’organisait en 4-2-3-1 avec Ulreich aux cages. En défense, on retrouvait Davies, Dier, de Ligt et Kimmich. Goretzka et Laimer étaient au milieu de terrain. Et enfin, Musiala, Müller, et Sané épaulaient Kane en attaque. Dortmund s’articulait en 4-3-3 avec Meyer-Schade qui officiait comme dernier rempart. En défense, on retrouvait Maatsen, Schlotterbeck, Hummels et Ryerson. Nmecha, Can et Brandt occupaient le milieu de terrain. Adeyemi, Füllkrug et Sancho animaient l’attaque du BVB.

Ce choc a commencé sur un haut rythme. Thomas Müller, à droite de la surface de réparation adverse, a centré devant les cages d’Alexander Meyer. Il a trouvé la tête de Harry Kane qui n’a pas réussi pas à trouver le cadre (6e). Et le BVB n’a pas tardé à punir son opposant. Julian Brandt a trouvé dans la profondeur Karim Adeyemi, l’attaquant a décoché une puissante frappe du pied gauche, Sven Ulreich a tenté d’arrêter la frappe de la main gauche mais elle n’était pas assez ferme et le ballon a filé dans les cages bavaroises (9e, 0-1). Quelques minutes plus tard, Thomas Müller a centré vers la surface de réparation et a trouvé Harry Kane, l’Anglais a dévié le ballon de la tête mais il a manqué le cadre (23e). À l’approche du break, Joshua Kimmich a centré vers le second poteau et a trouvé la tête de Leon Goretzka qui a dévié le ballon vers le premier poteau pour trouver Eric Dier. Mais c’était sans compter sur Alexander Meyer qui a sauvé sur sa ligne le ballon (35e).

La clim de Ryerson !

À l’image de la première période, c’est Dortmund qui a tenté le premier grand assaut offensif. Felix Nmecha a été trouvé dans la surface de réparation bavaroise et a armé une puissante frappe qui a été miraculeusement stoppée par Sven Ulreich avec sa main droite, sur sa ligne. Une parade extraordinaire du portier bavarois (53e). Une fois de plus, le BVB a failli doubler la mise. Ian Maatsen, servi par Julian Brandt, a filé vers les cages du Bayern. À droite du camp bavarois, Karim Adeyemi a déposé Alphonso Davies grâce à sa vitesse, mais Ian Maatsen ne l’a pas vu et a tenté de la jouer seule. Sa frappe du pied gauche n’était pas cadrée, il l’a beaucoup trop croisé et le ballon a filé en sortie de but (66e).

Le Bayern a tenté de régir. Joshua Kimmich a frappé un corner en mettant en retrait sur Kingsley Coman. Le Français a tenté une puissante frappe du pied droit mais Alexander Meyer s’est élancé et a mis le ballon en corner (75e). Ils ont également tenté de régir sur coup franc. Joshua Kimmich à la baguette de ce coup de pied arrêté a essayé d’apporter du danger. Sa frappe était très bien enroulée et s’est dirigée vers Harry Kane mais Alexander Meyer a boxé le ballon pour dégager la tentative du Bayern (80e). Présent dans la surface de réparation bavaroise, Sébastien Haller, entré en jeu, a trouvé sur sa droite le Norvégien, Julian Ryerson, qui a fait le break en trouvant le petit filet avec son pied droit (83, 0-2). Avec des ultimes changements offensifs, les joueurs de Thomas Tuchel ont réduit le score. Mais comme un symbole du match, Harry Kane a été signalé hors-jeu. But logiquement annulé par l’arbitre de la rencontre, Monsieur Harm Osmers (90e). Au classement, Dortmund grimpe à la 4ème position, tandis que le Bayern reste 2ème avec Stuttgart qui lui colle aux basques. Le weekend prochain, les Schwarz-Gelben affronteront justement les 3èmes de Bundesliga pour un nouveau choc, alors que les Rekordmeister joueront face à Heidenheim.