Sami Trabelsi à nouveau nommé sélectionneur de la Tunisie

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, ce lundi 10 février, la nomination de Sami Trabelsi au poste de sélectionneur national. Âgé de 57 ans, Trabelsi n’est pas un inconnu pour les Aigles de Carthage, puisqu’il avait déjà dirigé l’équipe entre 2011 et 2013.

Cette décision intervient après la résiliation «à l’amiable» du contrat de Faouzi Benzarti en octobre dernier. Benzarti, l’un des techniciens les plus respectés du pays, n’aura passé que moins de cinq mois à la tête de l’équipe nationale. La FTF espère que le retour de Trabelsi apportera une nouvelle dynamique à l’équipe, notamment avec des victoires dès mars prochain contre le Liberia et le Malawi lors des cinquième et sixième journées des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.