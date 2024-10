Le Barça prépare un sale coup au Real Madrid, le Clasico met le feu en Espagne

Le Barça veut jouer un vilain tour au Real

Promis au Real Madrid, Alphonso Davies reste un élément courtisé en Europe. Et à en croire Mundo Deportivo, le Barça n’a pas dit son dernier mot et compte jouer les trouble-fêtes. Le média nous apprend que le FC Barcelone aimerait aussi beaucoup attirer le Canadien, histoire d’apporter de la concurrence à Baldé. Le média rapporte que Flick a eu un échange très amical avec son ancien joueur du Bayern Munich après la rencontre. On ne connaît pas la nature de leur échange, mais on imagine que Flick a dû lui épargner son duel avec Lamine Yamal qui l’a fait tourner en bourrique toute la soirée. Pour rappel, Alphonso Davies ne devrait pas prolonger son contrat avec le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

Le Clasico est lancé en Espagne !

Avant le Classique entre l’OM et le PSG dimanche, nous aurons le droit au Clasico espagnol entre le Real Madrid et le FC Barcelone. La rencontre est déjà lancée comme vous pouvez le voir sur la Une du Mundo Deportivo, à «l’assaut du Bernabéu», placarde le média catalan. Le Barça de Flick a fait le plein de confiance après sa victoire écrasante face au Bayern Munich en Ligue des Champions et compte creuser l’écart avec son grand rival. Le Barça compte sur son entraîneur Flick pour trouver la solution comme l’explique Sport. Du côté du Real, un plan anti-Hansi Flick se prépare comme le relaye le journal AS dans ses pages intérieures. Ce sera la «BMV devant le Barça», prévient le journal Marca. Un duo que craignent évidemment les Culés, bien que ces derniers auront du répondant avec un duo Lamine Yamal-Raphinha en feu. Clairement, ce Clasico nous fait déjà saliver d’avance.

À lire

Manchester City : Erling Haaland est disponible pour une bouchée de pain !

Quel résultat selon vous pour le Clasico Real Madrid-Barça ? Victoire du Real Madrid Match nul Victoire FC Barcelone Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Direction l’Italie pour David ?

Jonathan David est un joueur courtisé. Comme le rapporte Tuttosport, l’AC Milan voit désormais un duel avec la Juventus et l’Inter se profiler pour l’attaquant lillois qui sera en fin de contrat. La Juve peut compter sur un soutien de poids puisque son meilleur ami Timothy Weah tente de faire le forcing pour le convaincre de venir. On rappelle que selon Relevo, Jonathan David réclamerait un salaire de 6 millions d’euros nets par an, assorti de commissions et certainement de primes, vu son statut de joueur libre.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. Un 1er but de Kylian Mbappe face au FC Barcelone vous rapporte jusqu’à 415€.