Ligue 1, Bundesliga, Liga, Süper Lig : on s’arrache Souleyman Doumbia !

Dans le marché très demandé des latéraux gauche explosifs, ils ne sont pas nombreux à être en fin de contrat. Et ceux qui le sont ne restent pas libres très longtemps, c’est le cas de Raphael Guerreiro qui va s’engager avec le Bayern Munich. Parmi les joueurs très demandés cet été figure en bonne position Souleyman Doumbia. L’international ivoirien de 26 ans (5 sélections - 1 but), formé au PSG, passé par le Stade Rennais et qui évoluait jusqu’alors au SCO d’Angers est en fin de contrat.

Totalisant quasiment 100 matches en Ligue 1, le natif de Paris possède une sacrée expérience du haut niveau lui qui a également joué en première division suisse et en Serie B italienne. Régulier lors de ses deux premières saisons à Angers, Doumbia a payé les choix sportifs de son club qui a connu l’une des pires saisons de son histoire et qui a logiquement été relégué en ligue 2.

Le profil et le statut d’agent libre de Doumbia plaisent beaucoup !

En dépit d’une saison 2022-23 compliquée, son statut d’agent libre et son profil de latéral gauche explosif capable de s’intégrer parfaitement dans un 3-5-2 ou un 3-4-3 font du véloce défenseur de 26 ans une cible idéale. Et les clubs n’ont pas tardé à se manifester pour tenter de le recruter. En France, deux clubs de L1 dont les noms n’ont pas filtré sont intéressés.

En Espagne, Osasuna a fait part de son intérêt alors que le Séville FC a pris contact directement avec les représentants du joueur. En Bundesliga où sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires feraient des ravages, c’est l’Union Berlin qui est le plus chaud suivi de près par deux autres clubs allemands. Enfin, la Turquie n’est pas en reste et fait également les yeux doux à l’ancien Angevin qui pour l’instant souhaite prendre son temps et ne pas se précipiter quant au choix de son futur club. Une chose est sûre, à 26 ans, Souleyman Doumbia n’a plus le temps de tergiverser.