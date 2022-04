Kylian Mbappé entretient toujours le mystère autour de son avenir

La suite après cette publicité

Partira, partira pas ? Prolongera, prolongera pas ? Ainsi va le quotidien des supporters du PSG qui se posent tous les jours la question. Ils ne sont pas le seuls car en haut lieu au club, l'avenir de la star est sur toutes les lèvres. «On a une communication constante. Ce qu’il dit, je pense que c’est la vérité. Il est dans une réflexion. Il réfléchit, je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste, ok aussi s’il part, mais je pense qu’il est vraiment dans une réflexion», insiste Leonardo.

En cette soirée de 10e titre de champion de France, Kylian Mbappé n'aura pas été décisif contre Lens, laissant à Leo Messi l'honneur d'être le seul buteur du soir d'un tir canon dans la lucarne de Jean-Louis Leca. Ça n'a pas suffi pour le PSG, qui a dû se contenter d'un match nul (1-1) face à d'entreprenants Lensois, qui plus est réduits à dix après l'heure de jeu. L'important est ailleurs car le club de la capitale n'avait besoin que d'un petit point pour remporter la Ligue 1.

Mbappé : «Peut-être que je resterais et on ne gagnera pas»

Le moment est venu de profiter de ce bonheur pour le champion du monde. «Si c'est mon dernier titre de champion de France ? Il faut faire en sorte qu'on gagne déjà (rires). Peut-être que je resterais et on ne gagnera pas. Je savoure déjà celui-là, l'instant présent. C'est le plus important. C'est mon 5e titre. La vérité, c'est ce que je n'aurais jamais pensé autant gagner aussi vite, et je savoure, et je continue à travailler car il y a beaucoup de travail. »

Le temps des questions viendra après. Enfin, en coulisses, tout le monde s'active notamment dans le clan du joueur, dont la mère était à Doha cette semaine comme l'a confirmé Leonardo pour une entrevue. Le Real Madrid n'est évidemment pas loin mais comme nous vous l'affirmions il y a quelques jours, le PSG a encore ses chances dans ce dossier pour le plus grand bonheur des supporters qui aimeraient le voir rester des années supplémentaires. Et il pourra alors fêter d'autres titres de champion de France.