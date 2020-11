Les enjeux des deux dernières journées de Ligue des Nations

Débutant en septembre dernier, la deuxième édition de la Ligue des Nations abordent son sprint final. D'ici une semaine, on connaîtra les quatre qualifiés pour le Final Four ainsi que les promus et les relégués. Et le calendrier va nous offrir de belles affiches avec les 5e et 6e journées de la phase de poules. Dans le groupe 1 de la Ligue A, la Pologne fait sensation en tête (7 points) juste devant l'Italie (6 points) et les Pays-Bas (5 points). Cependant la prochaine journée pourrait rebattre les cartes puisque l'Italie défie la Pologne et que les Pays-Bas joueront contre la Bosnie-Herzégovine. Les Oranjes sont donc en embuscade et auront la possibilité de profiter du duel entre les deux équipes ainsi que de définitivement renvoyer la Bosnie-Herzégovine en Ligue B. Si l'Italie s'impose, elle pourrait se retrouver en situation de force au moment de défier les Bosniens lors de l'ultime journée. En revanche, si c'est la Pologne ou que les Polonais font match nul, le match Pologne-Pays-Bas revêtira d'une importance capitale. Dans le groupe 2, on sait que l'Islande est reléguée en Ligue B. Sinon on va vivre là aussi une lutte à trois entre la Belgique (9 points), le Danemark (7 points) et l'Angleterre (7 points).

Présent dans le Final Four lors de la dernière édition, l'Angleterre devra absolument battre la Belgique pour y croire, car dans le même temps le Danemark (qui a l'avantage dans les confrontations directes) pourrait s'envoler face à une Islande démotivée. Si jamais l'Angleterre se loupe, le dernier match des Three Lions contre l'Islande n'aura pas réellement d'intérêt. Lors de la 6e journée en revanche, le match entre la Belgique et le Danemark risque lui d'être déterminant, quelle que soit la configuration. Place désormais au groupe 3, celui de la France. Le calcul est simple, une victoire française lors de la 5e journée, la France est qualifiée et une victoire portugaise et ce serait le tenant au titre de la compétition qui verra le Final Four. En cas de match nul en revanche, la situation serait toute autre. Si la France concède le nul au Portugal en inscrivant un but elle prendra l'avantage dans les confrontations directes et n'aura juste besoin de faire un résultat identique ou meilleur au Portugal lors de la dernière journée. Si en revanche les équipes se quittent sur un nouveau 0-0, c'est le Portugal qui sera en position de force. Avec une différence de +8 contre +4 pour la France, le Portugal a très peu de chances de se faire rattraper lors de la prochaine journée.

Pour ce qui est du maintien, là aussi c'est relativement simple. La Croatie qui s'est imposée 2-1 contre la Suède lors du match aller n'a besoin que d'un match nul pour se maintenir ou d'une défaite avec un but d'écart et au moins deux buts inscrits (3-2/4-3/5-4...) Si la Suède s'impose 2-1 cela se jouera à la différence de but qui est légèrement favorable à la Croatie (-5 contre -7). En revanche si la Suède s'impose 1-0 ou avec au moins deux buts d'écart, elle prendrait l'avantage sur la Croatie et la dernière journée serait synonyme d'une lutte à distance. Enfin, le groupe 4 fait l'objet d'une lutte à trois aussi intéressante qu'inattendue. L'Espagne compte 7 points alors que l'Allemagne et l'Ukraine suivent avec 6 points. La Suisse qui dispose de deux points et quasiment condamnée et devra absolument faire un résultat contre l'Espagne lors de la 5e journée pour croire à l'exploit. L'Espagne elle aura à coeur de prendre le large en tête tout en espérant voir l'Ukraine et l'Allemagne se neutraliser. Si l'Allemagne s'impose, le duel lors de la dernière journée face à l'Espagne aura des allures de finale.

Qui va monter en Ligue A ?

Certes amputée des meilleures équipes qui se retrouvent au niveau supérieur, la Ligue B de la Ligue des Nations dispose d'un niveau très intéressant et va offrir une belle lutte. Dans le groupe 1, l'Autriche - Norvège de la dernière journée sera particulièrement intéressante. Les deux équipes comptent neuf points et ont globalement survolé le groupe. Mis à part sa défaite initiale contre l'Autriche (2-1), la Norvège a livré une très bonne impression bien aidée par son duo Sørloth - Håland. Ce duel sera quoiqu'il arrive décisif en vue de la promotion. Pour ce qui est de la relégation en Ligue C, elle concerne la Roumanie (4 points) et l'Irlande du Nord (1 point). Opposés à la Norvège lors de la prochaine journée, les Roumains peuvent se simplifier la tâche s'ils réalisent un meilleur résultat que les Nord-Irlandais qui défieront l'Autriche. Sinon, tout se réglera lors de l'ultime match entre les deux équipes avec une possibilité pour se sauver pour l'Irlande du Nord en cas de succès. Dans le groupe 2, l'Écosse a fait le plus dur avec ses deux victoires contre la République Tchèque. Avec 4 points d'avance sur cette équipe et 5 sur Israël, il ne suffit que d'une victoire lors des deux derniers matches pour rejoindre l'élite du football européen. Pour ce qui est du maintien, la Slovaquie va devoir cravacher. Avec 4 points de retard sur Israël, les coéquipiers de Marek Hamsik devront absolument gagner leurs deux derniers matches sous peine d'être relégués.

Certainement le groupe le plus dense et le plus costaud de cette Ligue B, celui qui met aux prises la Russie, la Hongrie, la Turquie et la Serbie rend une issue assez dégagée. Pourtant privée de ces cadres, la Russie a fait le travail tandis que la Hongrie a surpris. Les deux sélections comptent respectivement 8 points et 7 points. Léger avantage donc pour la Sbornaya même si cette dernière doit se déplacer en Turquie puis en Serbie alors que les Hongrois recevront la Serbie puis la Turquie. Pour la course au maintien, la Turquie s'est donné de l'air en accrochant un point contre la Russie et avec une unité d'avance sur la Serbie, les coéquipiers de Burak Yilmaz partent avec un avantage. Cependant, grâce aux buts à l'extérieur, le bilan est en faveur aux Serbes dans les confrontations directes. Cela veut donc dire que les Serbes peuvent se sauver s'ils récupèrent ce point de retard lors des deux dernières journées. Enfin, le groupe 4 pourrait aussi se régler lors de la 6e journée. Le Pays de Galles (10 points) et la Finlande (9 points) se défieront pour la montée même si une contre performance des Nordiques face à la Bulgarie pourrait clore le suspense bien avant. Les Bulgares justement sont provisoirement relégués en Ligue C. Cependant, le match de l'ultime journée contre l'Irlande pourrait sauver la place de la sélection en Ligue B.

La lutte fait aussi rage dans les divisions inférieures

Moins prestigieuse, la Ligue C fait aussi l'objet d'une lutte intense pour monter à l'échelon supérieur. Tout d'abord dans le groupe 1 c'est un mano à mano entre le Luxembourg et le Monténégro qui s'annonce. Les deux équipes comptabilisent neuf points, mais avantage à la sélection du Duché au niveau des confrontations directes. Il faudra donc faire attention aux faux-pas face à l'Azerbaïdjan et Chypre qui eux vont se battre pour ne pas descendre. Avec seulement un point glané et un moins bilan lors des confrontations directes, Chypre devrait vraisemblablement être barragiste. Dans le groupe 2, on retrouve une lutte à trois puisque la Macédoine du Nord et la Géorgie comptabilisent 6 points alors que l'Arménie est juste derrière avec 5 points. La Macédoine du Nord qui affronte l'Estonie lors de la prochaine journée pourrait profiter de la rencontre Géorgie-Arménie pour voir ses rivaux se neutraliser. Cependant, les coéquipiers de Goran Pandev auront la pression si cela se joue lors de la dernière journée puisqu'ils se déplaceront en Arménie tandis que la Géorgie recevra l'Estonie. Les pauvres estoniens semblent eux condamnés aux barrages pour le maintien.

Dans le groupe 3, la hiérarchie est assez claire puisque la Slovénie (10 points) et la Grèce (8 points) vont se battre pour la place au niveau supérieur. La pression est pour le moment sur les Grecs qui peuvent être hors course en cas de mauvaise performance en Moldavie lors de la prochaine journée. Cependant, si l'écart reste le même ou que la Grèce se rapproche de la Slovénie, l'ultime journée promet avec un duel entre les deux équipes. Pour les barrages de descentes, cela pourrait aussi se jouer lors du dernier match avec un duel Kosovo-Moldavie. Les Kosovars qui disposent d'un point de plus que leur futur adversaire partent avec la faveur des pronostics. Enfin dans le groupe 4 tout reste à faire puisque les 4 équipes se tiennent en 3 points. Léger avantage pour la Biélorussie (7 points) devant la Lituanie (5 points) et l'Albanie (5 points). Le Kazakhstan (4 points) ferme de son côté la marche. Recevant la Lituanie avant de se déplacer en Albanie, la Biélorussie tentera de conserver sa première place.

Cependant, les Albanais peuvent en cas de succès contre le Kazakhstan s'offrir une finale lors de l'ultime journée. Les quatre équipes sont sous pression et même le Kazakhstan qui est dernier peut inverser la donne pour finir en première place. Enfin pour ce qui est de la Ligue D, le suspense n'existe plus vraiment. Suite à la réforme, elle réunit les 7 pires sélections européennes. Dans le groupe 1, les Îles Féroé ont survolé les débats et dispose de 5 points d'avance sur Malte une équipe battue 3-2 en septembre. Un match nul à minima contre la Lettonie lors de la prochaine journée pourrait garantir la promotion en Ligue C. Enfin dans le groupe 2, Gibraltar compte 2 points d'avance sur le Liechtenstein avec un match de moins. Une victoire lors de la prochaine journée contre Saint-Marin serait suffisante. Sinon, il faudra au moins assurer le nul contre Gibraltar lors de la dernière journée.

Les classements de la Ligue des Nations

Ligue A :

Groupe 1 :

Pologne 7 points +3 Italie 6 points +1 Pays-Bas 5 points 0 Bosnie-Herzégovine 2 points -4

Groupe 2 :

Belgique 9 points +6 Danemark 7 points +2 Angleterre 7 points 0 +1 Islande 0 point -9

Groupe 3 :

Portugal 10 points +8 France 6 points +4 Croatie 3 points -5 Suède 0 point -7

Groupe 4 :

Espagne 7 points +4 Allemagne 6 points +1 Ukraine 6 points -3 Suisse 2 points -2

Ligue B :

Groupe 1 :

Autriche 9 points +2 Norvège 9 points +8 Roumanie 4 points -4 Irlande du Nord 1 points -6

Groupe 2 :

Écosse 10 points +3 République Tchèque 6 points +1 Israël 5 points 0 Slovaquie 1 point -4

Groupe 3 :

Russie 8 points +3 Hongrie 7 points +1 Turquie 3 points -1 Serbie 2 points -3

Groupe 4 :

Pays de Galles 10 points +3 Finlande 9 points +3 Irlande 2 points -2 Bulgarie 1 points -4

Ligue C :

Groupe 1 :

Luxembourg 9 points +3 Monténégro 9 points +4 Azerbaïdjan 4 points -2 Chypre 1 point -5

Groupe 2 :

Macédoine du Nord 6 points +1 Géorgie 6 points +1 Arménie 5 points +1 Estonie 2 points -3

Groupe 3 :

Slovénie 10 points +6 Grèce 8 points +3 Kosovo 2 points -2 Moldavie 1 point -7

Groupe 4 :

Biélorussie 7 points +1 Lituanie 5 points -1 Albanie 5 points +1 Kazakhstan 4 points -1

Ligue D :

Groupe 1 :

Saint-Marin 10 points +4 Malte 5 points 0 Lettonie 3 points -1 Andorre 2 points -3

Groupe 2 :