L’après-midi dingue de Theo Zidane

En deuxième partie de saison dernière, il était le dernier membre de la fratrie Zidane à être encore présent au Real Madrid. Mais Theo Zidane (22 ans) a fait le choix d’imiter ses frangins l’été dernier, quittant le club de la capitale espagnole pour s’en aller tenter sa chance ailleurs, lui qui évoluait avec le Real Madrid Castilla en troisième division.

La suite après cette publicité

Direction Cordoba, club andalou fraîchement promu en deuxième division. Son adaptation a été assez rapide, avec 11 apparitions déjà cette saison, alternant des titularisations et des entrées en jeu. Mais on en attendait un peu plus… Ce dimanche, face à Castellon (2-2), le Français a brillé et a même été élu homme du match. Une récompense méritée pour le joueur entré à la mi-temps alors que son équipe était menée 2-0.

Une masterclass

Au bout de deux minutes sur le terrain, il a fait trembler les filets et réduit le score, profitant d’un ballon qui avait touché le poteau avant de lui revenir dessus. Un but de numéro 9 pour le joueur qui a été brillant au milieu, menant le jeu de son équipe et laissant de sacrés gestes de classe et de talent nous rappelant quelqu’un qu’on ne nommera pas… Impliqué sur toutes les actions de son équipe sur ce deuxième acte, il a réalisé, de loin, le meilleur match de sa saison.

La suite après cette publicité

« Je suis assez content parce que j’ai fait un match complet, j’ai beaucoup participé, c’est ce que j’aime. Le coach m’a donné la liberté pour aller dans ces zones plus hautes sur le terrain, et aussi pour ressortir le ballon. J’en avais besoin », a indiqué le natif de Marseille après la rencontre. Quinzième de la D2 espagnole (22 équipes au total), Cordoba ne devrait avoir aucun problème pour atteindre son objectif qui n’est autre que de se maintenir si Theo Zidane commence à enchaîner les prestations de haute volée…