CdM 2022 : la déclaration qui passe mal signée Gianni Infantino

Gianni Infantino aurait peut-être mieux fait de s'abstenir. Interrogée ce lundi, pendant une conférence d'affaires en Californie, sur le sort des nombreux migrants exploités au Qatar pour la construction des stades et autres infrastructures servant pour le Mondial 2022, le président de la FIFA s'est fendu d'une réponse pour le moins surprenante, et surtout peu appropriée.

« Mes parents ont migré d’Italie en Suisse. Quand vous donnez du travail à quelqu’un, même dans des conditions difficiles, vous lui donnez de la dignité et de la fierté. Ce n'est pas de la charité », a ainsi expliqué le dirigeant suisse. Une nouvelle sortie qui n'a pas manqué de faire réagir dans le monde du football, alors que, d'après les chiffres du Guardian en février 2021, 6 500 travailleurs auraient trouvé la mort pendant les travaux de la Coupe du monde 2022, dont l'attribution n'a pas fini de faire couler de l'encre.

