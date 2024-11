Eredivisie : l’ancien crack Mohamed Ihattaren marque enfin

Revoilà Mohamed Ihattaren ! L’ancienne pépite du PSV Eindhoven a retrouvé le chemin des filets ce vendredi soir. Le Néerlando-Marocain qui évolue désormais du côté de Waalwijk a inscrit le but égalisateur face à Heerenveen (90 + 1e), son premier but depuis plusieurs années. Pour rappel, le natif d’Utrecht avait quitté le PSV après la saison 2020/2021 et était sans club depuis.

Ancien grand espoir du football néerlandais, le milieu offensif de 22 ans a quelque peu disparu des radars à cause de problèmes extra-sportifs. Celui qui a vécu une véritable descente aux enfers, s’était engagé pour le club d’Eredivisie après 878 jours loin des terrains du monde professionnel. Après seulement six rencontres, il marque donc son retour par sa première réalisation.