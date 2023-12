Montpellier recrute Tanguy Coulibaly

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Montpellier vient d’officialiser ce lundi soir l’arrivée de Tanguy Coulibaly. La durée de son bail n’a pas été mentionnée. Mais l’attaquant, passé plus jeune par le PSG puis par Stuttgart, est un renfort attendu par les Héraultais, qui comptent plusieurs blessés.

La suite après cette publicité

Sur le site officiel du club, le président Laurent Nicollin a confié : « le fait que cette arrivée se concrétise maintenant peut surprendre. On suivait déjà Tanguy lors du mercato d’été, ça n’avait pas pu se faire et, la semaine dernière, son agent est revenu vers nous. On est heureux et ravi de l’accueillir. C’est une option supplémentaire pour notre effectif. J’espère qu’il va vite retrouver son niveau et nous apporter tout ce qu’il peut nous apporter parce que je sais que c’est un joueur de qualité, avec un gros potentiel. » A lui de jouer !