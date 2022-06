L’ancien défenseur du PSG Alex opéré du cœur

L’ancien défenseur du Paris Saint-Germain Alex a annoncé avoir subi un pontage coronarien. Le Brésilien de 39 ans, à la retraite depuis 2016, a subi récemment une opération au cœur et a donné des nouvelles via une vidéo postée ce samedi sur les réseaux sociaux par le Santos FC, son ancien club. Selon les médias brésiliens, Le Tank a déjà quitté les soins intensifs et devrait rester en observation encore quelques jours avant de rentrer chez lui.

« Dieu merci, je vais bien. Je voulais démentir l’information selon laquelle j’avais fait un infarctus mais j’ai découvert un problème il y a quelques jours et nous avons décidé, avec les médecins, qu’il serait nécessaire de réaliser un pontage, puisque j’avais quatre artères bouchées. Comme vous pouvez le voir, tout s’est bien passé », a expliqué l’ancien international brésilien dans sa vidéo.