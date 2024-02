OL : Saïd Benrahma lâche ses vérités

Les montagnes russes. En une semaine, Saïd Benrahma est passé par tous les états. Courtisé par plusieurs écuries, dont Fulham qui a fait le forcing jusqu’au bout, l’Algérien a finalement pris la direction de Lyon. Arrivé là-bas, il a enfilé la tenue du club et passé la traditionnelle visite médicale avant de signer tous les papiers nécessaires avant la clôture du mercato d’hiver le jour même à minuit. Seul problème, West Ham n’avait visiblement pas fourni tous les documents dans les temps et l’arrivée du joueur a été compromise. Dans la foulée, l’OL a publié un communiqué de presse incendiaire pour expliquer sa version des faits et surtout évoquer le comportement des Hammers.

La suite après cette publicité

Les Anglais, eux, ont répliqué en assurant que le deal n’était pas allé au bout faute d’accord. Finalement, tout est rentré dans l’ordre après l’intervention de la FIFA. Le Fennec a donc pu rejoindre les Gones. «Après avoir obtenu l’ensemble des documents permettant la validation de l’opération, l’Olympique Lyonnais confirme l’arrivée en prêt de l’attaquant international, algérien de 28 ans, Saïd Benrahma, en provenance de West Ham, jusqu’au 30 juin 2024. Ce prêt payant d’un montant de 5,1 M£ (environ 6 M€) s’accompagne d’une option d’achat de 12,3 M£ (environ 14,4 M€) et d’un intéressement de 10% sur la plus-value dans le cas d’un éventuel transfert.» Pas qualifié pour affronter l’OM, il a assisté à la rencontre depuis les tribunes. Mais il a apprécié l’ambiance.

À lire

Coupe de France : le programme TV des quarts

Un hiver stressant

Mercredi soir, en Coupe de France face à Lille, il n’a pas pu jouer puisqu’il devait purger un match de suspension à la suite d’un carton rouge reçu le 16 janvier dernier lors du match de FA Cup face à Bristol City. L’ancien joueur de Nice pourra donc postuler à une place dimanche face à Montpellier. Et il y a de fortes chances qu’on le voit à l’oeuvre, lui qui s’est présenté ce vendredi face à la presse. L’occasion de revenir sur sa fin de mercato stressante. «La signature était compliquée, j’ai pris quelques jours pour récupérer. J’ai été très bien accueilli. Ma mère aussi a été super bien accueillie. Avant la signature, je lui expliquais comment les discussions se passaient, elle m’a incité à signer à Lyon.»

La suite après cette publicité

Il en a profité d’ailleurs pour évoquer son choix. «Lyon est un très grand club. Quand l’OL t’appelle, tu ne peux pas refuser. On a bien parlé avec David Friio et Pierre Sage. C’est le projet qu’il me fallait. C’est le choix du cœur, j’avais d’autres propositions, mais je voulais aller à l’OL. J’ai fait le bon choix. J’ai été contacté début décembre, c’était un moment où je regardais déjà les matchs de l’OL et c’était difficile de voir l’OL dernier du classement. Maintenant, il faut aller de l’avant, des jours meilleurs nous attendent.» Heureux de revenir en Ligue 1, l’ailier de 28 ans a lâché : «j’ai un goût amer de ne pas avoir pu performer en France, j’ai envie de prouver que je peux réussir ici. Je suis la Ligue 1 depuis tout petit, je regardais ce championnat quand j’étais enfant, j’ai à cœur de réussir ici. Retrouver des clubs comme Nice, qui m’a donné ma chance, je leur en suis reconnaissant. Mais sur le terrain, quand ils viendront au Groupama Stadium, il n’y aura pas de cadeaux.»

L’Algérien se sent bien à Lyon

Motivé, il compte apporter ses nombreuses qualités. «Je viens pour aider l’équipe. Je vais tout faire pour jouer, mais c’est l’équipe avant tout, mais c’est Pierre Sage qui fait les choix. Je peux jouer derrière l’attaquant ou sur les ailes, mais de préférence sur le côté gauche. Je viens pour apporter mon profil créatif et ma percussion offensive. Je viens mettre mon profil au service de l’équipe.» Une équipe qui a été très accueillante. «Il y a une très bonne ambiance dans le vestiaire, ça m’a même surpris, tout le monde se parle et s’entraide. On va prendre beaucoup de plaisir tous ensemble. Je retrouve beaucoup de joueurs que je connais très bien, ça me donne beaucoup de motivation pour la suite. Quand on s’entend avec ses coéquipiers, les automatismes viennent tout seuls, c’est naturel. Avec le temps, on se trouvera de mieux en mieux sur le terrain.»

La suite après cette publicité

Il poursuit : tous les joueurs ont été bien accueillis sur ce mercato, j’ai l’impression que ça fait longtemps que nous sommes tous ensemble, alors que ça ne fait que quelques jours. J’ai été super bien accueilli et tout le monde est bien intégré. Le joueur a aussi été bien reçu par les fans. «J’ai reçu beaucoup de messages de la communauté de l’OL sur Instagram. Beaucoup de messages qui font plaisir. Je pense que tout le monde n’a pas un tel accueil, ça me fait vraiment plaisir. Ça m’a fait plaisir et ça me donne très envie d’aller sur le terrain.» L’Algérien est d’ailleurs revenu sur sa première semaine d’entraînement et sa découverte du club.

Grande première face à Montpellier ?

«Les infrastructures sont magnifiques ici. Il n’y a pas beaucoup de clubs qui disposent de telles installations, il y a tout pour bien travailler. L’entraînement s’est très bien déroulé, on a travaillé dur, mais on a travaillé dans une très bonne humeur et dans une bonne ambiance. Ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné avec l’intensité qu’il y a à l’entraînement à l’OL. C’est impressionnant, et j’ai hâte de jouer sur le terrain.» Il aura l’occasion de le faire dimanche face au MHSC. Le Fennec est prêt à débuter, ce qui offrira une solution supplémentaire à Pierre Sage dans ce secteur de jeu où la concurrence est de plus en plus forte.