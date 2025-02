PSG - AS Monaco : les compositions probables

C’est déjà l’heure de la reprise pour la Ligue 1. Une fois n’est pas coutume, c’est même le choc de cette 21e journée qui lance ce nouveau week-end de foot. Après le Nantes-Brest de 19h, le PSG a rendez-vous avec l’AS Monaco à 21h05 au Parc des Princes. Une affiche digne d’un 16e de finale de Ligue des Champions puisque les deux clubs ont bien failli se rencontrer à ce stade de la compétition. Au lieu de ça, cet affrontement toujours attendu aura lieu en championnat et aura une incidence sur le haut du tableau puisque c’est tout simplement le leader qui fait face au 3e. 13 points séparent tout de même les deux équipes au coup d’envoi.

Cette rencontre est aussi la dernière répétition générale pour les deux équipes avant les matchs allers contre Brest et Benfica en Ligue des Champions. Elles voudront se mettre en confiance, ou à défaut dans le rythme, et rien de mieux pour cela d’une telle adversité. Luis Enrique devrait opter pour son désormais habituel 4-3-3. Devant le gardien Donnarumma, le coach parisien envisage d’aligner João Neves à droite et Nuno Mendes à gauche, tandis qu’Achraf Hakimi et Lucas Hernandez devraient être ménagés. Un petit doute existe pour la charnière, mais l’option la plus crédible devrait être Beraldo, certainement accompagné de son compatriote Marquinhos. Pacho serait laissé au repos.

Kvaratskhelia à nouveau titulaire ?

Au milieu de terrain aussi il y a de l’incertitude. Avec l’absence de Zaïre-Emery (blessé), les options se réduisent tout de même. Vitinha pourrait reprendre sa place devant la défense, poste laissé à Fabian Ruiz contre Le Mans. L’Espagnol pourrait enchaîner à la gauche du Portugais et laisser le dernier poste à Lee, tandis que Mayulu a été laissé au repos pour cette rencontre. En ce qui concerne la ligne d’attaque, on retrouverait Barcola à droite, l’inarrêtable Dembélé en pointe, et Khvicha Kvaratskhelia à gauche malgré des débuts timides.

En face, Adi Hütter prévoit un 4-4-2 afin de contrecarrer les plans parisiens. Majecki débutera une nouvelle fois dans la cage avec le quatuor défensif déjà vu cette saison. Avec les absences de Singo et de Teze, Vanderson et Caio Henrique sont attendus aux postes de latéraux, et une défense centrale composée de Kehrer et de Mawissa. Au milieu, le double pivot titulaire devrait démarrer avec le capitaine Zakaria et le jeune Magassa. À la création, il y a plus de doutes. Si Akliouche est attendu côté droit, la concurrence s’annonce plus rude à gauche, même si Minamino semble partir avec une longueur d’avance sur Golovin et Ben Seghir. Devant, c’est Biereth, auteur d’un triplé le week-end dernier, qui devrait accompagner Embolo.

