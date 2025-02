PSG : les débuts timides de Khvicha Kvaratskhelia

Au mans, la meilleure comparaison est finalement venue de Bradley Barcola. Trois minutes à peine après son entrée sur la pelouse dans ce 8e de finale de Coupe de France à la place de Désiré Doué que l’international français débordait côté gauche pour battre Ewan Haftout d’un tir puissant sous la barre. En une action, celui qui doit désormais partager son poste avec Khvicha Kvaratskhelia a réalisé plus de différences que son nouveau concurrent géorgien sur l’ensemble du match. Pour sa 3e sortie avec le PSG, et sa 3e titularisation, la nouvelle recrue est encore apparue timorée sur le terrain.

À sa décharge, c’est l’ensemble des Parisiens qui n’a pas vraiment brillé offensivement, à l’image d’un Ramos maladroit mais aussi de l’inconstance de Doué, Lee ou encore Mayulu. Le joueur de 23 ans semble avoir les jambes, l’envie de bien faire et bouge sur le terrain. Pour la réussite balle au pied, le compte n’y est pas encore. Le dribbleur fou ne passe pas encore ses adversaires et balbutie son jeu à l’approche de la surface adverse. Il y a bien eu ce mouvement face à Reims lors de son premier match aboutissant à sa première passe décisive pour Ousmane Dembélé mais il s’agissait d’une éclaircie.

Luis Enrique reconnaît les difficultés de Kvara

Sa prestation à Brest samedi dernier n’a rien eu d’emballant. Kvara a même eu beaucoup de déchet technique, comme face au Mans trois jours plus tard. «Un joueur qui n’a pas joué pendant quelques matchs au sein de son club précédent et qui arrive dans un nouveau club doit s’adapter à beaucoup de choses, justifie Luis Enrique en conférence de presse ce jeudi. Quand ? Je ne sais pas mais nous n’avons pas de préoccupation particulière là-dessus. Ça sera un temps assez court ou plus long mais nous ne sommes pas inquiets puisqu’on l’a recruté pour un projet à long terme. On essaye de faire en sorte que ça soit le plus tôt possible, mais on n’est pas pressé car l’équipe est dans une bonne dynamique.»

La recrue phare de l’hiver (70 M€) a encore du mal à se montrer pour le moment, ce que reconnaît son entraîneur. Rien d’alarmant à ce sujet encore puisqu’il débarque tout juste seulement les matchs couperets se présentent déjà : Monaco en championnat ce vendredi, puis Brest deux fois en Ligue des Champions avant le déplacement à Lyon et la réception du LOSC. Pour l’heure, et malgré un temps de jeu important depuis sa signature, Kvaratskhelia peine à bousculer la hiérarchie des joueurs offensifs. D’autant qu’à l’inverse, Barcola, Doué et surtout Dembélé sont dans une forme ascendante. L’ancien Napolitain a déjà du pain sur la planche s’il ne veut pas connaître un déclassement.

