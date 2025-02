PSG : la semaine historique d’Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé est en pleine forme. Après son triplé retentissant contre Stuttgart en Ligue des champions (4-1), l’attaquant du PSG a récidivé, ce samedi lors de la 20e journée de Ligue 1, face à Brest (5-2). Très remuant dès l’entame, il a rapidement ouvert le score avant de s’offrir un doublé (29e, 57e). Son troisième but (69e), tout en finesse, est venu parachever une prestation de haut niveau. Mais au-delà de son efficacité offensive, Dembélé s’est également illustré par son travail défensif et son altruisme. Remplacé à la 66e minute par Gonçalo Ramos, auteur du quatrième et du cinquième but parisien, il a encore prouvé son importance dans le collectif de Luis Enrique.

La suite après cette publicité

Avec ce nouveau triplé, l’international français entre un peu plus dans l’histoire du PSG en devenant le premier joueur du club à enchaîner deux triplés en match officiel. Déjà élu MVP lors de la rencontre contre Stuttgart, Dembélé avait alors été impliqué sur le premier but avant de briller individuellement. Servi par Bradley Barcola, il avait marqué d’entrée (2-0), avant d’expédier une frappe splendide en pleine lucarne (3-0). Son dernier but, après une belle combinaison avec Désiré Doué, scellait une victoire nette (4-1).

Luis Enrique est fier de lui

Malgré ses belles prestations, Dembélé, désigné homme du match et crédité d’un 9/10 par Foot Mercato, préfère féliciter le collectif parisien. «C’est bien, mais aujourd’hui, il faut féliciter l’équipe et surtout les passeurs. Sur le premier but, j’ai plus qu’à la pousser au fond et sur le 3e, la passe de Kang-in Lee est exceptionnelle. Je suis bien placé, dans mon rôle de numéro 9. Je me dois de marquer des buts. C’était un match où on peut jouer la carotte derrière la défense», a-t-il ainsi expliqué au micro de BeIN Sports après la rencontre. Avant d’ajouter : «Je jouais milieu droit coller à la ligne, c’était plus difficile d’aller marquer des buts. Il fallait dribbler 3 ou 4 joueurs avant de pouvoir marquer. En 9, tu n’as qu’un joueur ou alors tu n’as plus qu’à pousser le ballon. Il faut continuer.»

La suite après cette publicité

Un repositionnement qui semble également satisfaire son entraîneur, Luis Enrique. «On s’est régalé, c’était exceptionnel avec deux équipes qui ont joué avec leurs armes. Ils ont amené du danger, c’est toujours difficile de jouer contre Brest. Nous sommes dans une dynamique positive, mais l’équipe maintient sa ligne de travail, les joueurs font de leur mieux. C’est satisfaisant pour un coach, j’espère que nous pourrons maintenir ce rythme jusqu’à la fin de saison», a-t-il analysé, avant de s’attarder un peu plus sur son attaquant. «Dembélé ? Ousmane peut devenir le joueur qu’il souhaite. Il n’a pas d’égal, il peut marquer dans toutes les positions. C’est un garçon intelligent, qui a su profiter des moments. Nous sommes contents de sa très belle forme.» Avec 19 buts depuis le début de saison, Dembélé réalise ainsi la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique, surpassant son précédent record de 14 réalisations en 2018-2019 avec le FC Barcelone. Une nette progression par rapport à l’exercice précédent, où il s’était contenté de six petits buts. De quoi espérer de belles choses pour la fin de saison.