Brest - PSG : les notes du match

Voilà une affiche que l’on va beaucoup voir lors des prochaines semaines. Ce samedi, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse du Stade Bretois pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Une affiche qui sera également au programme des play-offs de Ligue des Champions dans quelques semaines. En attendant, ce match faisait office de répétition générale avec des Ty-Zefs en forme en 2025 et en opération reconquête en Ligue 1. De son côté, Luis Enrique a aligné son équipe-type pour permettre à son équipe d’asseoir sa domination dans l’élite. D’entrée, les Parisiens se sont montrés les plus menaçants. Sûrs de leurs forces après leur belle victoire à Stuttgart en milieu de semaine en C1, les coéquipiers de Bradley Barcola ont allumé la première mèche quand l’ancien Lyonnais a servi Dembélé pour la première frappe du match (5e). Finalement, les deux équipes se sont rendus coup pour coup avec des Brestois qui ont également mis Gianluigi Donnarumma à contribution à plusieurs reprises (9e, 18e). Mais voilà, face à un PSG dangereux, il ne faut pas rater ce genre d’opportunités. Dans l’autre sens, Bradley Barcola, qui a touché le poteau quelques minutes avant (19e), a déposé Lala avant de servir Dembélé face au but vide. L’ancien du Barça ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score (0-1, 29e). Auteurs d’une belle première période, les Parisiens ont pu compter sur un Donnarumma consciencieux (31e, 38e) pour rentrer aux vestiaires avec un avantage au tableau d’affichage. En seconde période, Brest est clairement revenu avec le couteau entre les dents. Conscients qu’un coup était possible ce samedi, les Bretons ont mis plus d’entrain dans leurs offensives et l’égalisation est rapidement arrivée.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 47 19 +32 14 5 0 49 17 2 Marseille 37 19 +17 11 4 4 40 23 3 Monaco 34 19 +10 10 4 5 32 22 4 Nice 33 19 +13 9 6 4 38 25 5 Lens 33 20 +7 9 6 5 25 18 6 Lille 32 19 +10 8 8 3 29 19 7 Lyon 30 19 +7 8 6 5 30 23 8 Brest 28 19 -2 9 1 9 29 31 Voir le classement complet

Sur un mauvais dégagement de la défense parisienne, Romain Del Castillo était à l’affût pour envoyer une frappe enroulée imparable afin de remettre les deux équipes à hauteur (1-1, 50e). Dès lors, le match est passé dans un autre stade entre deux équipes qui n’ont plus calculé et qui ont négocié chaque attaque dans le but de faire du mal à la défense adverse. Et quand Barcola était encore trop gentil dans sa frappe (54e), Ousmane Dembélé montrait plus de sang-froid. Opportuniste après un joli travail de Kvaratskhelia qui s’est frayé un chemin jusqu’à la surface, le joueur formé à Rennes a doublé la mise en ne laissant aucune chance à Bizot (1-2, 57e). En pétard, le natif de Vernon était encore à la conclusion d’une superbe action du PSG pour s’offrir son deuxième triplé en trois jours après celui inscrit à Stuttgart (1-3, 62e). Alors que plus d’une équipe aurait pu être sonnée, les hommes d’Eric Roy sont repartis à l’abordage, faisant honneur à leur surnom cet après-midi. Vindicatifs, les Pirates parvenaient même à réduire la marque après un exploit individuel de Ludovic Ajorque (2-3, 71e). Mais voilà, malgré ses nombreuses occasions pour revenir dans la partie, le SB29 s’est heurté au réalisme froid des Parisiens qui ont entériné leur victoire en fin de match grâce au super-sub Gonçalo Ramos (2-4, 89e). Le Portugais s’est même offert le doublé en fin de match (2-5, 90+5e). Avec ce succès spectaculaire, le PSG prend encore plus le large en tête du classement et prend provisoirement 13 points d’avance sur son dauphin, l’OM. Auteur d’une superbe rencontre dans le jeu et dans l’état d’esprit, Brest peut avoir des regrets mais sait désormais quels ingrédients mettre pour ses prochaines confrontations européennes face au PSG.

- Dembélé (9) : un deuxième triplé en trois jours. Ousmane Dembélé semble être devenu un buteur fiable cette saison. Remuant en début de partie, sa bonne entame a été récompensée par l’ouverture du score. Avant d’avoir bien suivi l’action de Kvara pour s’offrir un doublé, puis en étant à la conclusion d’un sublime troisième but. Efficace en attaque, Ousmane Dembélé s’est montré également très collectif et précieux dans les taches défensives. Remplacé par Ramos (66e), auteur du quatrième et du cinquième but parisien.

- Bizot (4) : le portier brestois a été mis à contribution d’entrée, captant une frappe de Dembélé à l’entrée de la surface (5e). Si les attaques parisiennes ont ensuite eu du mal à trouver le cadre, il est complètement abandonné par sa défense sur le but de Dembélé (29e). Au cours des quarante-cinq dernières minutes, sa sortie devant Barcola est mal jugée et aurait pu coûter un but à son équipe. Quelques instants plus tard, il repousse un premier tir de Kvaratskhelia, mais se retrouve battu par Dembélé, qui a bien suivi l’action (58e). Sur son troisième but, le dernier rempart est une nouvelle fois laissé bien seul face à la puissante frappe de l’ancien joueur du Barça. Le quatrième est un remake du premier, mais de l’autre côté : Ramos n’a plus qu’à marquer dans le but vide (90e). Le Portugais s’est offert un doublé, et le gardien de but est encore une fois impuissant. Sur ses relances au pied, il a souvent essayé de trouver ses attaquants sur des longues relances, mais n’y est presque jamais parvenu.

- Lala (4) : le latéral droit a été bien plus tranquille que Zogbé, puisque les Franciliens ont privilégié le côté gauche pour mener leurs attaques, mais il n’a pas rempli sa mission lorsque cela a été nécessaire. Sur l’ouverture du score du PSG, il est pris dans son dos par Barcola, qui a ensuite pu servir Dembélé (29e). Sur le troisième but du club de la capitale, il oublie le Français, qui peut tranquillement creuser l’écart (62e), et est trop tendre face à Doué sur le quatrième (90e). Offensivement, il n’a pas eu l’occasion de se projeter, les rares offensives bretonnes étant quasiment systématiquement amenées par le côté gauche. Il l’a plus fait en seconde période, provoquant notamment le but de Del Castillo grâce à un centre mal dégagé par la défense parisienne.

- Ndiaye (4) : le Sénégalais a directement annoncé la couleur en contrant un ballon piqué de Dembélé (4e). Il n’a pas hésité à quitter la charnière centrale pour presque se mettre dans la peau d’un numéro six, empêchant les attaquants parisiens de se retourner face au jeu. Mais cette témérité aurait pu lui coûter cher, notamment sur cette action où il se fait transpercer par une passe de Dembélé (13e). Pas effrayé par ce coup de chaud, il a réalisé un tacle salvateur face à l’attaquant du PSG, lancé aux abords de la surface sur un centre (26e). Défensivement, le joueur de 22 ans s’est montré solide, sans se montrer particulièrement fautif sur les buts encaissés, mais ses relances ont été de bien moindre qualité, trop souvent imprécises et offrant des récupérations faciles à l’adversaire.

- Chardonnet (3,5) : le joueur formé au Stade brestois a brillé par sa concentration. S’il a été moins sollicité que Ndiaye, le Français a su se montrer à la hauteur lorsqu’il le fallait. En première période, alors que son équipe avait été prise de vitesse, il a réalisé une récupération très difficile face à trois Parisiens, avant de contrer un tir d’Hakimi en position très dangereuse sur l’action suivante (25e). Sur le premier but de Dembélé, il est trop court pour intercepter le centre de Barcola (29e) et redonne le ballon à l’ailier parisien sur son doublé (58e).

- Zogbé (4) : le latéral gauche a eu beaucoup de travail face à Barcola et Hakimi, puisque la plupart des offensives parisiennes venaient de son côté. Bien aidé par Sima, il a néanmoins réussi à contenir l’incendie sans toutefois se montrer étincelant. Sur le plan offensif, au cours d’un premier acte largement dominé par Paris, l’Ivoirien a réussi de belles choses, à l’image de cette très belle passe pour Sima juste avant la mi-temps, qui a permis à son coéquipier de se projeter jusqu’à la surface parisienne (45e+1). Au retour des vestiaires, Barcola le prend dans son dos et n’est pas loin d’inscrire le second but parisien (53e), mais il ne s’est pas découragé, apportant beaucoup de soutien sur le plan offensif tout au long de la deuxième mi-temps.

- Camara (5,5) : le joueur passé par l’ASSE est apparu assez effacé en première mi-temps. Son seul fait d’armes notable est cette passe aux abords de la surface à destination de Faivre, qui était proche d’égaliser (31e). Il s’est ensuite lâché en deuxième période et aurait même pu marquer le but du trois partout grâce à une tête qui a terminé sa course au pied du poteau (76e). Remplacé par Magnetti (78e).

- Lees-Melou (5) : le milieu de terrain a d’abord tenté de poser le jeu face aux innombrables attaques des joueurs de Luis Enrique, pour calmer le rythme. Le Français s’est pratiquement toujours montré précis dans ses transmissions, bien que cela ne permettait pas à son équipe de se projeter vers l’avant. Plus offensif au cours du deuxième acte, il a montré davantage de choses. Remplacé par Fernandes (78e), qui n’aura pas eu le temps de se montrer et a laissé filer Doué sur le quatrième but parisien.

- Faivre (6) : le Brestois a, comme le reste de ses coéquipiers, passé beaucoup de temps à courir après le ballon en première période, mais il a tenté de sonner la révolte après l’ouverture du score en obligeant Donnarumma à réaliser une parade extraordinaire pour empêcher l’égalisation (31e). En deuxième mi-temps, il a montré plus d’agressivité à la récupération, alerté Ajorque à plusieurs reprises, et tenté sa chance, forçant Donnarumma à se déployer (78e). Remplacé par Salah (89e).

- Del Castillo (6) : l’ailier des Ty’Zefs a vécu un premier acte difficile. Sur les rares ballons qu’il a touchés, le joueur formé à l’OL s’est souvent montré imprécis, débordé par le pressing des Rouges et Bleus. Sur ses 14 passes tentées au cours des quarante-cinq premières minutes, il en a manqué 8. Sa seconde partie de match débute de la meilleure des façons puisqu’il égalise d’une superbe frappe à l’entrée de la surface (50e). Sur son côté droit, il a réussi à porter davantage le ballon et à faire souffrir Nuno Mendes. Remplacé par Baldé (70e), qui s’est montré très percutant et a amené beaucoup de danger.

- Ajorque (6,5) : au cours d’une première période durant laquelle son équipe a peu touché le ballon, l’avant-centre a davantage brillé par ses décrochages que par ses tentatives face au but. Plusieurs fois, il a orienté le jeu des siens, notamment grâce à cette belle transversale vers Zogbé, qui a pu se projeter et décocher une frappe (15e). Sur les rares moments où il a pu se permettre de tirer, le gaucher s’est montré dangereux, n’étant par exemple qu’à quelques centimètres de tromper Donnarumma sur cette tentative lointaine (19e). Au cours d’une seconde période durant laquelle son équipe parvenait à faire plus de choses, il a inscrit un but magnifique pour permettre aux siens de continuer à y croire (71e), et a pesé de tout son poids sur Marquinhos et Pacho.

- Sima (4) : le joueur prêté par Brighton a fait preuve d’intelligence et d’altruisme, à l’image de cette belle déviation pour Zogbé qui a permis d’emmener le premier danger dans la défense parisienne (6e). Percutant, il était tout proche d’offrir une passe décisive à Ajorque après une course d’une quarantaine de mètres (9e). Le joueur de 23 ans s’est montré volontaire lorsqu’il s’agissait d’aider Zogbé à contenir les offensives franciliennes, à l’image de son carton jaune récolté pour une intervention en retard sur Hakimi (36e). Remplacé par Doumbia (70e), qui n’a pas su profiter du temps fort de son équipe pour s’illustrer.

- Donnarumma (6,5) : le portier italien aura été décisif en première période. D’abord, après un bel arrêt sur un centre de Sima (10e), avant un énorme arrêt au sol sur une frappe puissante de Faivre (31e). En revanche, il ne peut rien sur la belle reprise de Del Castillo (50e) et le but d’Ajorque, mais sauve le match encore devant Faivre (77e).

- Hakimi (4,5) : une première mi-temps très offensive, dans laquelle le Marocain a beaucoup combiné avec Lee, Barcola et Kvaratskhelia. On l’a souvent vu aller au duel avec Zogbé, à l’image d’une belle passe vers Kvara (14e). Et d’une frappe tentée (27e). Mais il a parfois été absent défensivement et pris dans le dos, à l’image de l’occasion de Zogbé (55e). Un dégagement également complètement loupé sur le but d’Ajorque et une seconde période contrastée.

- Marquinhos (5) : un début de match compliqué pour le capitaine parisien, marqué par des erreurs de relance et quelques pertes de balle. Un mauvais tacle amenant à une action de Sima, qui était proche de faire but (10e). Il a d’ailleurs râlé à plusieurs reprises devant les montées offensives d’Hakimi. Un joli sauvetage à noter (50e) et plus de présence en fin de match, même s’il a une part de responsabilité sur l’égalisation brestoise.

- Pacho (4) : solide en première période, il a bien tenu son rang devant Faivre et Del Castillo, notamment. À l’image d’une bonne interception en début de seconde période (47e). En revanche, il est fautif en commettant une mauvaise relance de la tête amenant le but de Del Castillo. Il se fait également manger par Ajorque, d’un joli crochet, pour le deuxième but des Ty’ Zefs. Cela l’a sorti de son match en fin de seconde période.

- Mendes (4,5) : si le jeu a plutôt été du côté d’Hakimi, le Portugais ne s’est pas beaucoup distingué. Auteur de trois centres manqués et d’une belle contre-attaque pour trouver Doué (90e), il n’a pas beaucoup pesé sur les offensives parisiennes et aura perdu 9 ballons ce samedi soir. Défensivement, il a parfois eu du mal devant Del Castillo.

- Ruiz (6) : une magnifique passe vers Barcola à l’origine du premier but parisien et beaucoup de présence pour aider la défense parisienne, lors des montées d’Hakimi. On l’a vu plusieurs fois casser les lignes pour trouver ses attaquants, dont Barcola (54e). Mais il a été un peu plus en difficulté sur la fin de seconde période, où les Bretons ont été plus tranchants. Un bon match dans l’ensemble.

- Vitinha (5,5) : alternant une position de sentinelle et de milieu relayeur, le Portugais aura tenu son rang. Moins flamboyant que d’habitude, il a été efficace avec six ballons récupérés et quelques fulgurances pour trouver ses partenaires en attaque. Sans briller, il aura été important dans ce match assez fou.

- Lee (6,5) : plutôt discret, le Sud-coréen a cependant été dans quelques bons coups de la soirée. D’abord à l’origine du gros manqué de Kvara, il a beaucoup aidé ses partenaires d’attaque en première période. Mais Lee a ensuite disparu au fil de la partie, jusqu’à ce superbe mouvement dans la surface pour délivrer une passe décisive à Dembélé. Remplacé par Mayulu (81e), auteur d’une entrée avec de l’envie.

- Barcola (7) : une première occasion sur son côté, détournée sur le poteau (19e). L’ex-Lyonnais faisait ensuite le bon choix en trouvant Dembélé pour l’ouverture du score après un excellent appel de balle dans la profondeur. Il aurait néanmoins pu faire mieux sur son ballon piqué devant Bizot, qui manquait le cadre (54e). Remplacé par Hernandez (66e).

- Kvaratskhelia (3,5) : pour son deuxième match sous les couleurs parisiennes, le Géorgien a eu beaucoup de mal à rentrer dans le jeu. Il s’était pourtant illustré d’un joli décalage vers Dembélé (5e), avant un gros raté sur un beau centre d’Hakimi (14e). On l’a également vu manqué beaucoup de contrôles et ne pas toujours faire les bons choix. Cependant, même s’il rate complètement son occasion, Kvara est à l’origine du deuxième but parisien. Remplacé par Doué (60e), auteur d’une belle entrée et à l’origine du troisième but parisien, ainsi qu’un joli rush solitaire pour trouver Ramos.