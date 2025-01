PSG : Bradley Barcola promet la guerre à Khvicha Kvaratskhelia

Le PSG a frappé un grand coup avec Khvicha Kvaratskhelia. Déjà décisif pour sa première sous la tunique parisienne avec une passe décisive face à Reims, le Géorgien ne pourra cependant pas jouer face à Stuttgart en raison des règles d’enregistrement des joueurs en Ligue des Champions, et devra attendre le prochain tour pour porter le maillot du PSG orné des étoiles sur la manche.

Et forcément, l’arrivée de l’ancienne vedette napolitaine fait, potentiellement, une victime : Bradley Barcola. Si l’ailier français revient plutôt bien après un période de creux, ayant inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives lors de ses quatre dernières apparitions, il est logiquement le joueur le plus menacé par le nouveau galactique parisien. Mais comme l’indique L’Equipe, il ne va pas se laisser faire.

Barcola n’a pas peur

Le média indique que l’arrivée du Géorgien n’avait pas spécialement ravi l’ancien de l’OL. Pour autant, il ne se sent pas totalement menacé, et il sait qu’il est tout à fait normal d’être mis en concurrence dans un club d’un tel calibre. Il ne se voit pas sur le banc de touche et il est convaincu que, s’il est performant, il restera titulaire et que Luis Enrique ne le sortira pas du onze et trouvera un moyen de faire cohabiter les deux hommes. Barcola peut par exemple jouer à droite, alors que Kvara peut aussi être utilisé dans l’axe dans le cas où le Français soit aligné à sa position habituelle d’ailier gauche.

Publiquement et en interne, Luis Enrique se dit satisfait des prestations de l’international tricolore et il n’hésite pas à dire du bien de lui. C’est déjà un gros point positif pour le principal concerné, qui répond positivement à la confiance mais surtout à l’exigence de l’Espagnol. Contre Stuttgart ce soir, Barcola aura l’opportunité de prouver qu’il n’a rien à envier à Kvara et que sa place n’est pas sur le banc de touche, selon lui du moins…