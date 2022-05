Allan et son vrai-faux départ au PSG

Janvier 2019. Le Paris SG est à deux doigts de recruter Allan (31 ans), milieu de terrain en vogue du côté de Naples à l'époque. Finalement, l'affaire ne se fera pas. Aujourd'hui à Everton, le Brésilien raconte ce qu'il s'est passé, dans les colonnes du Corriere dello Sport.

«Le PSG ? Disons que c'était fait. Une déception ? On peut le dire. Et c'est compréhensible. Moi, à Naples, j'étais heureux et je le suis toujours quand j'y retourne. Mais c'était une opportunité énorme et aussi une nouvelle expérience, même sur le plan personnel. L'opération semblait convenir à toutes les parties jusqu'à ce qu'une demande ait été considérée comme exagérée», a-t-il confié, encore amer.