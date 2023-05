PSG : le cas Hugo Ekitike fait débat

La suite après cette publicité

Hugo Ekitike, l’arme secrète du PSG ? Si l’on s’arrête à la feuille statistique du numéro 44 parisien, le secret est bien gardé. Avec 4 petits buts et autant de passes décisives depuis son arrivée dans la capitale française, le jeune buteur de 20 ans peine, en effet, à briller sous ses nouvelles couleurs. Longtemps relégué à un rôle de remplaçant, l’avant-centre des Rouge et Bleu, sous contrat avec le champion en France en titre jusqu’en juin 2027 à partir du 1er juillet 2023, dispose enfin du temps de jeu attendu.

Une inefficacité chronique devant le but !

Ce dimanche, lors de la 36e journée de Ligue 1 face à l’AJ Auxerre (2-1), le natif de Reims enchaînait ainsi une troisième titularisation de rang, sa onzième de la saison, à la pointe de l’attaque parisienne. Peu en réussite malgré une feinte de corps géniale sur le second but de Kylian Mbappé, Ekitike s’est surtout distingué par un déchet technique certain et son manque de réussite devant le but auxerrois. Symbole d’un attaquant en manque de confiance, il ratait d’ailleurs l’immanquable sur un service parfait du Bondynois (42e). Crédité d’un 5 par notre rédaction, le Parisien reste, pourtant, un atout de taille pour le collectif parisien.

Peu avare d’efforts, primordial pour l’équilibre de la formation parisienne et aide précieuse pour Kylian Mbappé dans ses prises de profondeur, Ekitike a finalement dû céder sa place peu avant l’heure de jeu. Blessé, le buteur parisien quittait prématurément ses partenaires, laissant sa place à Vitinha. Pour Christophe Galtier, présent en conférence de presse, sa sortie coïncidait d’ailleurs avec la perte de repère de son onze, en souffrance au retour des vestiaires. «À partir du moment où Hugo est sorti, cela a été plus difficile. Même si Hugo n’a pas tout réussi il a été très intéressant en point de fixation devant pour libérer Leo mais surtout Kylian. Quand il est sorti on est passé en 5-3-2 et là on a pris beaucoup de vagues».

Un apport collectif essentiel !

Relancé sur l’apport de son protégé, l’ancien coach des Aiglons tenait d’ailleurs une analyse très élogieuse, et plutôt éloignée des nombreuses critiques adressées au jeune buteur parisien. «Il était très bien positionné dans le repli défensif pour contrarier les sorties de balle. Après sa sortie, on n’a plus récupéré de ballons hauts et il a fallu défendre intelligemment», assurait ainsi Galtier avant de revenir sur son manque de réussite. «Il était très frustré à la pause. Ses camarades et moi-même avons fait en sorte qu’il se relâche. Il a peu joué et est très présent sur les derniers matchs. Comme tous les attaquants, il a envie mais aussi besoin de marquer. Ce n’est pas le cas. Si tout va bien physiquement, il aura des opportunités sur les deux derniers matchs. S’il est plus relâché, il sera sûrement plus efficace». Devant les journalistes présents sur place, le technicien a d’ailleurs tenu à rassurer sur l’état de santé de son joueur, qui semblait souffrir derrière la cuisse au moment de sa sortie.

«Hugo a eu une petite torsion de la cheville et une petite blessure musculaire. Ça n’a pas l’air grave, j’espère qu’il sera opérationnel parce qu’il a été intéressant». Des propos encourageants, allant dans le sens de ceux prononcés par Ekitike, quelques minutes plus tôt, assurant que sa blessure n’était pas alarmante au moment de rejoindre le bus parisien. En attendant de savoir si son corps répondra présent - des analyses seront effectuées dans la journée - Hugo Ekitike devrait donc bien avoir de nouvelles opportunités de se montrer d’ici la fin de saison. Avant de recevoir Clermont le 3 juin prochain pour refermer l’exercice 2022-2023, nul doute que l’intéressé aura à cœur de participer à la fête si le PSG venait à officialiser son onzième titre de champion de France, le week-end prochain, sur la pelouse de Strasbourg…

