Hugo Ekitike, l’arme secrète du PSG !

«Il a été très utile sur un plan collectif, il a été très juste techniquement et il aurait pu être plus heureux sur quelques frappes. Vraiment, il a été très intéressant et je suis content pour lui. C’est le résultat de ses semaines d’entraînement, il a eu cette opportunité il l’a saisie et l’a très bien saisie». Voici ce que déclarait Christophe Galtier au sujet d’Hugo Ekitike après la victoire parisienne (3-1) en terres troyennes. Une nouvelle fois aligné contre l’AC Ajaccio lors de la 35e journée de Ligue 1, le numéro 44 du PSG a d’ailleurs confirmé. Fort d’un travail parfois invisible, Ekitike multiplie les efforts, se met au service du collectif et ne cesse alors de bonifier le jeu des Parisiens.

Un apport collectif à souligner !

Passeur décisif sur le troisième but parisien, inscrit par Kylian Mbappé, l’avant-centre de 20 ans totalise désormais 4 buts et 4 offrandes en 30 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Des statistiques intéressantes au regard de son temps de jeu dans la capitale française. Titularisé à seulement 10 reprises en L1, l’ancien Rémois compte, en effet, une seule passe décisive de moins que Nuno Mendes ou Kylian Mbappé (5). Mieux encore, Ekitike totalise une offrande de plus qu’Achraf Hakimi en L1. De quoi confirmer son apport collectif, dans une formation où les latéraux sont censés apporter bien plus de danger. Certes parfois trop imprécis devant le but, Ekitike continue, qui plus est, de faire preuve d’un très bel état d’esprit et d’une implication certaine dans le collectif parisien.

Pour illustrer cela, les lignes de récupération du PSG sont d’ailleurs dix mètres plus haut lorsque le jeune avant-centre des Rouge et Bleu se trouve sur le terrain. Aux côtés de Kylian Mbappé, Ekitike apporte également un point de fixation et ne ménage pas ses efforts. Sans cesse en activité, il est l’un de ceux qui court le plus lorsqu’il a sa chance (plus de 10 kilomètres parcourus lors de ses dernières sorties). Fort d’un temps de possession plus important avec Ekitke, le club de la capitale profite ainsi de ses déplacements. Prêté avec option d’achat par le Stade de Reims au PSG, le buteur de 20 ans, sous contrat avec le champion en France en titre jusqu’en juin 2027 à partir du 1er juillet 2023, se plaît, quoi qu’il en soit, énormément à Paris et a d’ores et déjà établi un plan pour la suite de sa carrière.

Hugo Ekitike veut s’imposer à Paris !

Si sa première année devait lui servir à grapiller des minutes de jeu, Ekitike compte bien rester dans la Ville Lumière la saison prochaine et tenter d’arracher une place de titulaire. Peu importe les arrivées prévues à son poste (Victor Osimhen, Harry Kane) l’ambition est claire : s’imposer sous le maillot parisien. Une chose est sûre, Hugo Ekitike n’est aujourd’hui pas effrayé par la concurrence présente au club et potentiellement renforcée au cours du mercato estival. Disposant toujours d’une très belle cote sur le marché, notamment en Allemagne mais aussi en Angleterre avec de grosses écuries à l’affût, le gamin de Reims souhaite poursuivre l’aventure francilienne.

Fan de Paris, avant même de signer au PSG, Ekitike ne désire qu’une chose : être reconnu à sa juste valeur dans un club où il se sent bien. Conscient de sa détermination, le board parisien n’a d’ailleurs aucune intention de s’en séparer, contrairement à ce qui a été indiqué dans certains médias. Selon nos informations, le joueur n’a d’ailleurs reçu aujourd’hui aucune nouvelle ni intention de Luis Campos ou d’un dirigeant du PSG à ce sujet… En attendant, Hugo Ekitike va enchaîner une troisième titularisation de rang, ce dimanche, et aura donc une nouvelle occasion de briller face à l’AJ Auxerre pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. De quoi également confirmer la confiance désormais accordée au joueur.

Une nouvelle fois interrogé à son sujet, ce vendredi, en conférence de presse, Christophe Galtier saluait d’ailleurs les progrès observés. «Hugo est arrivé avec du retard, il a mis du temps, j’aurais pu l’intégrer avant, peut être, il a eu un coup de moins bien sur le plan mental mais en travaillant et en regardant les associations, je l’ai intégré. Je suis satisfait de ce qu’il fait. Je crois aussi que c’est bien d’avoir un deuxième attaquant, ça permet de libérer Messi et d’accompagner Kylian Mbappé. C’est avant tout le travail qui lui permet d’être là aujourd’hui. Il est fort probable qu’il démarre à Auxerre». L’intéressé appréciera…