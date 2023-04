Mercato PSG : Hugo Ekitike garde les idées claires

La suite après cette publicité

11 janvier 2023. Le PSG domine le SCO d’Angers 2-0 grâce notamment à la performance d’un joueur, un certain Hugo Ekitike. L’ancien attaquant rémois profite des vacances de Kylian Mbappé et de Lionel Messi et des absences répétées de Neymar pour glaner du temps de jeu et enchaîner les matches aux avant-postes. Et le numéro 44 parisien ne manque pas l’occasion de briller puisqu’il est décisif 6 fois lors des six derniers matchs toutes compétitions confondues (4 réalisations, 3 passes décisives) et s’offre même le luxe de trouver le chemin des filets durant trois rencontres consécutives. Il s’offre même le luxe de marquer le but victorieux lors du match face au Riyadh Season (5-4). Tout laisser penser alors que les planètes sont alignés et que Ekitike va continuer à pouvoir s’exprimer et à enfiler les buts.

Une gestion du cas Ekitike déroutante

Mais l’éclaircie est de courte durée. Les mondialistes de retour, Hugo Ekitike joue moins et assiste régulièrement depuis le banc de touche aux contre-performances de son équipe, étant rarement titulaire, parfois remplaçant dans une équipe ultra-dépendante d’un Kylian Mbappé et d’un Lionel Messi pourtant rarement décisif. Rarement servi dans de bonnes conditions, baladé sur le tout le front de l’attaque, rentrant en jeu lors de moments difficiles pour le PSG, comme lors du 1/8e de finale retour face au Bayern Munich à la 82e minute alors que le score est de 1-0 pour le club allemand, l’ancien buteur du Stade de Reims n’est pas vraiment mis dans de bonnes conditions pour briller. Preuve du manque de considération du club de la capitale pour sa très coûteuse recrue, il ne joue pas une seule minute face à son club formateur. Une situation peu appréciée par le principal intéressé, encore plus au Parc des Princes où ce dernier avait invité une trentaine de personnes pour le voir joueur dans son club de cœur. Un management plutôt étonnant, voire même déroutant pour un joueur censé représenté le futur de l’attaque parisienne.

À lire

PSG : Kylian Mbappé absent de l’entraînement

Une première année d’adaptation compliquée donc pour un joueur, arrivé blessé après un mercato difficile et qui a raté notamment raté toute la préparation du PSG, qui avait prévu d’être dans la rotation de l’effectif mis en place par Christophe Galtier et Luis Campos. Le directeur de football du PSG est à l’origine de sa venue dans la Capitale et a tout fait pour le convaincre de signer à Paris. Un mode opératoire habituel pour Luis Campos qui en avait fait de même avec d’autres recrues. Le Portugais avait alors su trouver les mots pour convaincre le joueur qui disposait pourtant d’offres financières plus importantes et plus de garanties sportives à l’étranger.

La suite après cette publicité

Un choix de carrière au PSG plutôt que Newcastle ou Dortmund

Newcastle et le Borussia Dortmund s’étaient par exemple très concrètement positionnés pour récupérer la dernière révélation de la Ligue 1. Mais Hugo Ekitike, viscéralement attaché au PSG, a finalement fait le choix du cœur. La suite, on la connaît avec un prêt payant de 1M€ avec option d’achat obligatoire de l’ordre de 35M€. Une chose est sûre et contrairement à ce qui a été indiqué dans certains médias, l’heure n’est clairement pas à un départ de l’attaquant parisien de 20 ans sous contrat avec le champion en France en titre jusqu’en juin 2027 à partir du 1er juillet 2023. Selon nos informations, le joueur n’a reçu aujourd’hui aucune nouvelle ni intention de Luis Campos où d’un dirigeant du PSG à ce sujet… Avec l’absence de Neymar et l’attaque stérile parisienne depuis plusieurs matchs, Ekitike aura, à coup sûr, une carte à jouer en cette fin de saison. Il a d’ailleurs l’intime conviction qu’il a des choses à montrer aux supporters parisiens. Et pourquoi pas dès samedi face à Lens au Parc des Princes ?