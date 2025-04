Le RC Lens s’intéresse à Arsène Kouassi

Lens est en pleine mutation et se doit de préparer la saison prochaine. Si des renforts d’expérience vont arriver pour apporter du sang neuf et de la stabilité à une équipe très jeune, Diego Lopez et la cellule de recrutement du club artésien prospectent en France en quête de talents prometteurs. C’est le cas avec Arsène Kouassi. À 20 ans, le latéral gauche est l’une des belles surprises de Ligue 2 avec l’AC Ajaccio. Auteur de sa première saison pleine en L2 après avoir signé pro en septembre 2024, le joueur formé à l’académie du club corse New Stars enfin sa pleine mesure avec 3 passes décisives en 19 matches.

Des performances qui ont tapé dans l’œil du sélectionneur du Burkina-Faso qui a appelé le natif de Cocody avec les Etalons en mars dernier pour deux matches des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. De quoi attiser la convoitise du RC Lens qui est séduit par la marge de progression et les qualités physiques de Kouassi selon nos informations. De quoi passer concrètement à l’action ? Il faudra attendre quelques semaines avant sans doute d’en savoir plus. Pour l’ACA qui a toujours besoin d’argent frais, ce départ, s’il vient à se concrétiser, fera du bien dans les caisses du club. Actuellement, le joueur est côté à 800 000 € sur Transfertmarkt.