CdF : Lorient renverse le Paris FC, Reims dompté par Valenciennes

Les 32e de finale de la Coupe de France marquent l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 et cela n'a pas bien débuté pour le Stade de Reims qui affrontait Valenciennes. À domicile, le club champenois a rapidement encaissé un but de Baptiste Guillaume (1-0, 21e). Si Kaj Sierhuis a égalisé sur un bon service de Thibaut De Smet (1-1, 30e), Baptiste Guillaume s'offrait un doublé (2-1, 56e). Kevin Cabral inscrivait un troisième (3-1, 64e) et un quatrième but pour les Nordistes (4-1, 81e) et enfonçait le club champenois, qui réduisait le score pour l'honneur via Boulaye Dia (4-2, 85e). Mais Reims n'abandonnait pas et Boulaye Dia marquait un second but (4-3, 90e). Finalement cela ne changeait rien. Une victoire 4-3 pour Valenciennes qui s'offre avec la manière un club de Ligue 1.

Le Paris FC a essayé de faire de même en créant la surprise contre le FC Lorient. La formation francilienne a su rapidement faire la différence grâce à Moustapha Name bien servi par Florian Martin (1-0, 13e). Pleine de solidarité et de combativité, l'équipe de René Girard a su conserver son avantage jusqu'à la 71e minute de jeu. Concédant un penalty, le club francilien voyait Yoane Wissa égaliser (1-1). Finalement, Lorient s'impose grâce à un but en fin de match de Teremas Moffi (2-1, 83e). Les Merlus verront le prochain tour.