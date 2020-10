Liga : l'Athletic dispose de Levante

Pour la suite de cette 6e journée de Liga, l'Athletic (19e, 3 points) accueillait Levante (18e, 3 unités) à San Mamés. Alors qu'elles restaient sur deux défaites en championnat, les deux formations devaient s'imposer pour sortir la tête de l'eau et surtout de la zone rouge. Et les locaux ont eu le dernier mot (2-0).

Pour sa première titularisation avec le club basque, l'ancien joueur du Torino Álex Berenguer a ouvert le score en marquant d'une frappe du gauche après l'heure de jeu (69e, 1-0). Derrière, Inaki Williams a doublé la mise (79e, 0-2) après un but refusé pour hors-jeu six minutes plus tôt. Victorieux, l'Athletic grimpe au 13e rang au classement, alors que Levante est toujours avant-dernier.