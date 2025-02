Real Madrid : Carlo Ancelotti se défend du mercato inexistant

En plus d’Antonio Rüdiger, blessé lors de la rencontre contre l’Espanyol et forfait pour au moins deux semaines, les Merengues ont perdu mardi David Alaba, qui a rechuté après avoir fait son retour ces derniers jours. L’Autrichien sera absent deux à trois semaines et manquera donc le quart de finale de Coupe du Roi à Leganés, mercredi. Deux blessures qui s’ajoutent aux longs forfaits de Dani Carvajal et Eder Militão en défense. Mais le Real Madrid n’a pas souhaité recruter pour faire face à ces absences.

Une décision qui a étonné la presse espagnole, mais Carlo Ancelotti s’est défendu : «nous avons perdu deux joueurs importants, nous ne l’avions pas envisagé, car Alaba était prêt et se sentait bien. Nous n’avions pas non plus envisagé la blessure de Rüdiger. C’est une urgence et nous devons nous accrocher. Alaba sera de retour dans 15-20 jours, Rüdiger aussi. Jacobo (Ramón) revient, il peut aussi apporter sa contribution. Ce à quoi je dois réfléchir, c’est à la manière de gérer la situation d’urgence que nous connaissons. Nous l’avons eue l’année dernière. Nous devons la gérer correctement. Nous l’avons fait l’année dernière. Les jeunes vont pouvoir montrer leur qualité», a-t-il lâché. Un pari risqué.