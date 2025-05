Real Madrid : nouvelle pression psychologique contre l’arbitre avant le Clasico

À quelques jours d’un Clasico absolument décisif pour le titre en Liga, Real Madrid TV a effectué son désormais traditionnel travail de sape de l’arbitre en charge de la rencontre : Alejandro Hernández Hernández. Et la chaîne du club merengue ne prend aucune pincette concernant l’homme en noir, allant même jusqu’à dire : « voici Hernández Hernández, arbitre en Première Division depuis 13 ans, supporter du Barça depuis son enfance, et qui arbitrera maintenant le Clasico décisif en Liga. » Le montage rappelle que l’arbitre canarien est celui sous lequel la Maison blanche affiche le plus faible taux de victoires (54 %) parmi ceux qui l’ont arbitrée à au moins dix reprises. Plusieurs décisions polémiques lors des quatre Clasicos où il a déjà officié, présentées comme autant d’erreurs en défaveur des Madrilènes, ont également été mises en lumière.

La vidéo ne s’arrête pas là et prend aussi à partie Juan Martínez Munuera, désigné pour le VAR. Elle l’accuse d’avoir pris par le passé des décisions ayant « porté préjudice » au Real Madrid, notamment en ne consignant pas les insultes subies par Vinicius lors d’un match contre Osasuna. Alors que la dernière rencontre entre les deux ogres espagnols en finale de Coupe du Roi avait déjà donné lieu à une immense polémique il y a deux semaines, il semble que cette nouvelle opposition prenne le même chemin.