L’OL ne lâche pas Paul Akouokou

La piste Guido Rodriguez s’étant évaporée, l’OL n’a plus qu’un peu plus de 24 heures pour trouver son fameux n°6. La piste Rade Krunic étant tout aussi difficile à boucler que celle du champion du monde argentin, le club rhodanien multiplie les pistes et les appels ce jeudi soir.

Une prise de contact a été faite avec l’entourage du milieu rennais Baptiste Santamaria sans qu’aucune offre n’ait encore été effectuée. En parallèle, d’autres pistes sont creusées telles que celle menant à Paul Akouokou, le milieu international ivoirien du Real Betis (25 ans, 18 matches toutes compétitions confondues avec le Betis l’an passé), coéquipier de Guido Rodriguez à Séville. Des discussions ont eu lieu ces dernières heures entre le club rhodanien, le Betis et l’entourage du joueur autour d’un possible transfert de plusieurs millions d’euros.