EdF Espoirs : Rayan Cherki appelle à une remise en question

Après des débuts canons sous la houlette de Thierry Henry, l’équipe de France est en difficulté depuis quelques matches. Ce lundi, l’équipe de France espoirs a été sèchement battu par la Corée du Sud (0-3). Un revers qui vient parachever une trêve internationale de novembre cataclysmique pour les Bleuets après une première défaite contre l’Autriche (0-2). En ayant inscrit 0 but, les hommes de Thierry Henry en ont ainsi encaissé 5 en deux rencontres. Remplaçant au début de la rencontre, Rayan Cherki n’a pas su faire la différence lors de son entrée en jeu à la 62e minute.

Interrogé par La Chaîne L’Equipe à l’issue de la rencontre, le jeune milieu offensif de 20 ans a fait part de sa déception suite à ce résultat : «C’est une défaite qui nous fait pas mal de mal. On avait à cœur de se rattraper par rapport au dernier match mais la performance est décevante, tant offensivement que défensivement. Il va falloir se remettre en question. Il faudra jouer avec plus d’envie, plus de hargne, pour gagner le plus de matchs possible.»